Хакери зламали ОС Android 13: що загрожує користувачам смартфонів

Кіберзлочинці знайшли спосіб зламати Android 13, незважаючи на нещодавній реліз фінальної версії операційної системи у середині серпня. Про це повідомляє портал Android Police .





Як заявляють ІБ-фахівці, вже було виявлено кілька вірусів, які мають обійти введені Google додаткові заходи безпеки. Ці шкідники дозволяють ігнорувати заборону використання системи Accessibility Service звичайними додатками, що позиціонувалося як основна особливість Android 13.

Зазначається, що безконтрольний доступ до служб Accessibility Service небезпечний тим, що програми, які його отримали, можуть здійснювати стеження за власником смартфона, у тому числі перехоплювати дзвінки та повідомлення. Тим часом, хакери з угруповання Hadoken вже створили пару вірусів, які оминають захист — один із них поводиться «спокійно» і не викликає підозр. Однак він підвантажує другий вірус, який вимагає доступу до Accessibility Service. Якщо користувач не надасть цьому значення і видасть дозвіл, його смартфон перетвориться на знаряддя для стеження.

За оцінкою ІБ-експертів, поки ці віруси знаходяться на ранній стадії розробки і працюють через раз, проте швидкість їх появи у відкритому доступі всього через тиждень після релізу Android 13 не може не насторожувати.