Складено Топ-3 кращих безкоштовних антивіруси для смартфона в 2021 році

Більшість з осторогою відноситься до антивірусів для смартфонів, вважаючи, що користі від подібного софту немає, тільки телефони починають працювати повільніше. Правдива ця думка тільки частково – багато антивірусів дійсно не приносять користі, але є й ті, що насправді захищають смартфони від шкідливих програм. Причому деякі з них поширюються безкоштовно. Про такі й піде мова в цьому матеріалі.





TotalAV Antivirus

Любите підключатися до безкоштовних Wi-Fi мереж в кафе і торгових центрах? Тоді TotalAV Antivirus – ваш вибір. Це чудовий інструмент, швидко визначає, чи є з’єднання захищеним чи ні. Функціонал в безкоштовній версії не такий багатий – немає VPN і захисту в реальному часі, але в процесі ручного сканування виявляються всі присутні на телефоні загрози.

Плюс є перевірка витоків даних, WebShield і оптимізація пристрою, що дозволяє швидко звільнити місце на флеш-накопичувачі шляхом видалення рідко використовуваних файлів.

Panda Dome

Унікальний антивірус, що працює на основі ШІ. За рахунок цього додаток постійно покращує свою ефективність в питанні розпізнавання вірусів і може визначити шкідливе ПЗ, яке зовсім недавно з’явилося в мережі.

Іншою перевагою Панди є швидкість сканування і відсутність будь-якого впливу на швидкість роботи телефону при роботі у фоновому режимі. Ну і наостанок відзначимо зручну функцію захисту від крадіжок. Завдяки їй можна віддалено стирати дані з телефону і блокувати його, щоб злодії не могли отримати доступ до важливих файлів.

Avira Mobile Security

Поза всяким сумнівом – кращий антивірус серед нині існуючих. Програма володіє багатою базою даних, яка постійно оновлюється, а також потужним сканером, що виявляє навіть просунуті віруси. У безкоштовній версії постачається VPN з обмеженням трафіку на 500 Мб і 1400 серверами, а також засобом управління розширеннями додатків – це краще, ніж пропозиції конкурентів.

Також користувачам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і відсутність необхідності створювати акаунт для реєстрації в додатку – досить просто завантажити його і запустити.