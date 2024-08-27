Арешт Дурова вплинув на Telegram несподіваним чином

Через кілька днів після арешту Павла Дурова у Франції популярність Telegram почала зростати. Застосунок піднявся в топи завантажень у низці регіонів, зросла кількість завантажень і на глобальному рівні: для iOS зростання становило 4%, передає TechCrunch.

Зазначається, що зростання популярності почалося після вихідних. Імовірно, користувачі, які відпочивали від новин у суботу та неділю, вирішили надолужити згаяне, що й призвело до піку інтересу до історії з Павлом Дуровим. Не виключено, що зростання популярності Telegram стане тимчасовим, оскільки після піку інтересу до додатка він почав трохи спадати.

Водночас у топі США Telegram із п’ятниці піднявся з 18-го на 8-ме місце, показавши найвище