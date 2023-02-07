Експерт застеріг українців від помилок під час зберігання паролів

Фахівець з кібер-безпеки в компанії Slaxico Ігор Кошанюк заявив , що зберігати паролі в налаштуваннях браузера небезпечно.

Він також зазначив, що надійний пароль має складатися як мінімум із 7-8 символів, а також містити літери різного регістру, цифри щонайменше один знак.

Зокрема, на думку Кошанюка, можна вигадати довгу пропозицію і скласти пароль з перших літер усіх його слів.

Експерт додав, що паролі потрібно міняти хоча б раз на три місяці і не варто зберігати їх у налаштуваннях браузера.