Для чого насправді потрібен ігровий режим в смартфоні: як працює і в яких смартфонах його можна зустріти

Нещодавно ми вже розповідали про те, що іноді корисно грати ігри. Сучасні смартфони в принципі оптимізовані під актуальні гри, але деякі виробники вбудовують в систему ігровий режим – корисну фічу, яка дозволяє з головою зануритися в стрілялки або гонки. Ігровий режим – не новинка в світі технологій: подібні рішення вже давно є в ноутбуках. Що ж це таке, як працює і в яких смартфонах його можна зустріти?





Що таке ігровий режим

Ігровий режим – це спеціальний режим, в якому вся потужність смартфона направляється на кращу продуктивність ігор. Іншими словами, цей режим допомагає отримати більше задоволення від мобільного геймінгу. Розробники подібної функції стверджують, що ця опція робить смартфон ще потужнішим. В цілому, цьому твердженню можна вірити.

Ігровий режим дозволяє відключити все зайве, щоб зосередитися на грі

В ігровому режимі смартфон включає спеціальні налаштування, які дозволяють користувачеві не тільки сповна насолоджуватися графікою і продуктивністю. До таких налаштувань належать:

відключення повідомлень – щоб ніхто не відволікав в процесі;

заборона оновлення програм у фоновому режимі – дозволяє заощадити трафік для ігор, що працюють через інтернет;

заборона вхідні дзвінки, – допоможе уникнути нав’язливих дзвінків, щоб зосередитися на грі;

закриття фонових додатків – заощаджує ОЗП смартфона;

відключення / включення енергозбереження – впливає на продуктивність процесора;

Встановлення необхідної яскравості екрану і гучності звуку в іграх – щоб грати було комфортніше.

Крім того, ігровий режим дозволяє створити список виключень, в який можна додати додатки або контакти – від них можна буде отримувати повідомлення і дзвінки.

Навіщо потрібен ігровий режим

Ігровий режим з’явився вже дуже давно і користується популярністю серед тих, хто проводить дуже багато часу за іграми. Ті, хто не фанатіє від мобільного геймінгу, користуються ним досить рідко, адже сенсу в прискоренні смартфона мало, зате можна пропустити важливий дзвінок або розрядити телефон.

До речі, найбільш добротний приріст продуктивності в такому режимі у спеціальних ігрових смартфонів: серед них ROG Phone, Xiaomi Black Shark. У них вбудовані додаткові клавіші управління і просунуте охолодження – в ігровому режимі вся ця начинка працює на повну, дозволяючи смартфону не так сильно нагріватися, видаючи відмінну графіку в іграх.

Ігрові режими в смартфонах

У всіх топових виробників є власні ігрові режими. У кожного свій набір унікальних функцій, що дозволяє відмінно провести час в іграх.

Xiaomi Game Turbo

У Xiaomi є свій ігровий режим – Game Turbo дозволяє оптимізувати смартфон для ігор

Ігровий режим від китайського виробника, який дозволяє розігнати смартфон. Особливості функції:

відключення певних ділянок екрана, щоб уникнути неточного натискання;

налаштування чутливості натискань екрана;

покращення якості текстур;

включення або виключення месенджера поверх гри;

При запуску гри буде відображатися завантаженість процесора і FPS (кадри в секунду). Можна очистити оперативну пам’ять без відриву від гри або створити скріншот. Дуже зручно!

Oppo Game Space

Oppo і Redmi теж мають ігровий режим – Game Space робить гру набагато цікавіше

Невелика утиліта, яка допомагає поліпшити продуктивність смартфона у важких іграх. В процесі знижується навантаження на оперативну пам’ять графічний прискорювач, що підвищує значення FPS. Ігри повинні працювати плавніше без лагів, а смартфон – менше грітися. Можна вибрати один з трьох профілів:

режим економії – продуктивність знизиться, що дозволить уникнути великого навантаження на смартфон і не так швидко розряджати батарею, дуже корисний, коли смартфон на межі розрядки;

режим балансу – оптимальний варіант, який підходить для не самих вимогливих ігор;

режим змагання – налаштування, яке викручує начинку смартфона на максимум, дозволяючи підвищити продуктивність.

Крім того, утиліта дозволяє встановити потрібну яскравість, відключити автооновлення додатків і доступ до мережі, а також відхиляти вхідні дзвінки під час ігор.

Samsung Game Launcher

Game Launcher набагато простіше аналогів, але налаштувань досить, щоб гарненько залипнути в грі

Фірмова ігрова утиліта, що дозволяє запускати ігри в різних режимах, грати без встановлення додатків і працювати з збереженнями. Ігровий центр дозволяє:

включити економію батареї

зменшити роздільну здатність гри

створити скріншот

заблокувати клавіші від випадкових натискань

Ігрові режими від різних виробників схожі набором функцій, але по-своєму добре працюють на різних смартфонах.

Ігровий режим: потрібен чи ні?

Багато хто вважає ігровий режим не найзручнішим. Наприклад, очищення ОЗП смартфона, нібито, приносить незручності і зовсім не потрібне, адже система працює за власними алгоритмами. Практика показує, що насправді під час ігор деякі додатки все ж продовжують працювати у фоновому режимі, поїдаючи оперативну пам’ять – очищення ОЗП пристрою в ігровому режимі допомагає закрити те, чим не користуєшся, щоб пристрій видавав кращу продуктивність. Так, через якийсь час після такого бувають підгальмовування, але це швидко проходить.

Та ж історія з месенджерами в іграх, які доступні в такому режимі: це зручно – грати і залишатися на зв’язку з друзями. Ми не часто граємо, але іноді хочеться обмінятися з друзями парою фраз. Набридло – вимкнув усі оповіщення під час ігор і насолоджуєшся процесом.

Ігровий режим – класна фіча. Вона не змусить смартфон полетіти в космос, але допоможе відмінно пограти, коли є час, не відволікатися на інші речі. Смартфон видасть хорошу продуктивність навіть для важких іграшок – чому б не зіграти на максимум? У будь-якому випадку, все залежить від людини і її переваг в іграх – можливо, утиліта і зовсім не знадобиться.