Популярний китайський автовиробник без шуму пішов з Росії

Журналісти з порталу “Китайські автомобілі” повідомили про вихід з російського ринку колись найпопулярнішого в РФ китайського автовиробника – компанії Lifan. Відразу ж зазначимо, що жодних офіційних підтверджень із боку самого виробника поки що не надходило.





Журналісти аргументують свою позицію тим, що вказаний на сайті марки телефон «гарячої лінії» просто не відповідає, соціальні мережі марки не ведуться вже другий рік, а єдиний співробітник Lifan у Росії, який відповідав за взаємодію зі ЗМІ, не працює в компанії як мінімум із січня. Більше того – за статистикою Асоціації європейського бізнесу в 2022 році марка продала в Росії лише 8 машин, з них 2 – у лютому і вже 0 – у березні.

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