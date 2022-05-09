Новини

Євро і Злотий пішли вниз: курс валют на 10 травня

09.05.2022
1 хвилина на прочитання

Курс Євро в Україні знову піде до низу. На 10 травня Національний банк України встановив його на рівні 30 гривень та 86 копійок. Це на 4 копійки менше ніж було 9 травня в понеділок.


Слідом за загально європейською подешевшала і польська валюта. Злотий опустився в ціні на 5 копійок і у вівторок, 10 травня, коштуватиме 6 гривень та 56 копійок.

Новини по темі

НБУ продовжує міцно тримати курс долара США. Його вартість 10 травня залишиться на рівні 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 10 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,4931
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7785
KRW100Вона2,2957
HKD1Гонконгівський долар3,7268
DKK1Данська крона4,1488
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,861
EGP1Єгипетський фунт1,5829
JPY10Єна2,2329
PLN1Злотий6,5617
INR10Індійська рупія3,7754
CAD1Канадський долар22,616
HRK1Куна4,0967
MXN1Мексиканське песо1,4389
MDL1Молдовський лей1,5579
ILS1Новий ізраїльський шекель8,5214
NZD1Новозеландський долар18,6003
NOK1Норвезька крона3,0719
ZAR1Ренд1,802
RUB10Російський рубль4,1619
RON1Румунський лей6,2386
IDR1000Рупія2,0076
SGD1Сінгапурський долар21,024
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1723
KZT100Теньге6,6587
TRY1Турецька ліра1,9441
HUF100Форинт8,0583
GBP1Фунт стерлінгів36,1839
CZK1Чеська крона1,2317
SEK1Шведська крона2,9243
CHF1Швейцарський франк29,4834
CNY1Юань Женьміньбі4,3537

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
09.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button