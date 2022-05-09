Євро і Злотий пішли вниз: курс валют на 10 травня

Курс Євро в Україні знову піде до низу. На 10 травня Національний банк України встановив його на рівні 30 гривень та 86 копійок. Це на 4 копійки менше ніж було 9 травня в понеділок.





Слідом за загально європейською подешевшала і польська валюта. Злотий опустився в ціні на 5 копійок і у вівторок, 10 травня, коштуватиме 6 гривень та 56 копійок.

НБУ продовжує міцно тримати курс долара США. Його вартість 10 травня залишиться на рівні 29 гривень та 25 копійок.