Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 2 сентября, растущая Луна в Весах. Эта пятница станет подходящим временем для хорошего отдыха после плодотворной недели. Также день благоприятен для работы, но решения станут на порядок сложнее.





♈ Овен

Вам кажется, что благополучный исход невозможен. Звезды вам напоминают, что все ваши мечты, желания и надежды имеют шанс на исполнение. Все, что вам нужно сделать, это набраться терпения и вложить немного больше самоотдачи в свою жизнь, продолжая удерживать то, что вы желаете достичь, в своем сердце.

Космический совет: верьте в то, что Вселенная на вашей стороне.

♉ Телец

Возможно, причина, по которой вы не можете двигаться вперед, заключается в том, что в ваших отношениях нет ясности. Оставлять все на волю случая не рекомендуется. Ваше окружение в настоящий момент не «плывет по течению». Освобождайте место в вашем плотном графике для разговоров по душам, какими бы трудными они ни казались. Это поможет вам яснее представить свое будущее.

Космический совет: начните разговор, который вы избегали.

♊ Близнецы

Вы предавались чрезмерному размышлению и обдумыванию всех «за» и «против», как экстремальному спорту. Вы постарались посмотреть на данную ситуацию со всех сторон, представив бесчисленное множество вариаций развития событий. Но вы все еще не можете полностью понять, что заставляет людей действовать не так, как это было у вас в голове. Вам придется прибегнуть к самому нежелательному варианту: открытому диалогу. Задавайте прямые вопросы и дайте возможность вашим близким или коллегам поделиться своими взглядами на ситуацию. Это лучший способ двигаться вперед.

Космический совет: задавайте прямые вопросы.

♋ Рак

Вы слишком долго ходили вокруг да около. Вы расставили приоритеты неверно и это приносит свои горькие плоды. Признайтесь, ваши мечты покрыты слоем пыли и почти забыты. Верните себе силу и отстаивайте позицию в споре с другими людьми. Скажите о том, чего желаете, и склоните остальных на свою сторону. Помните, что никто не поймет, чего вы хотите, если вы не решите громко заявить об этом.

Космический совет: не бойтесь говорить о том, что вас волнует.

♌ Лев

Разговор о деньгах, как правило, самый трудный. Но если вы позволите вашему должнику ускользнуть с этой темы, то вы в конечном итоге потеряете и деньги, и человека. Просите то, что вам причитается, и говорите об этом напрямую. Те, кто уважает вас и ценит ваше присутствие в своей жизни, не будут уклоняться от вашей просьбы.

Космический совет: требуйте то, что принадлежит вам по праву.

♍ Дева

Это день, чтобы отдаться лени и снисходительности. В первую очередь, к себе. Делайте то, что приносит вам радость, и не извиняйтесь за это ни перед кем. Займитесь творчеством, сделайте вклад, запишитесь на спа-процедуры, да хотя бы позвольте себе купить безделушку, которую давно хотели. Правда, звезды советуют проверить финансы, прежде чем бездумно идти на шопинг.

Космический совет: будьте снисходительны.

♎ Весы

Будьте сексуальны. Будьте довольны собой. У вас не так много времени сегодня, чтобы потешить свое либидо. Если вы навели порядок в своей голове и в своем гардеробе, поддайтесь желанию потратить деньги на необязательный, но эмоционально важный аксессуар, который поможет почувствовать вам себя более желанной или желанным, а может и станет настоящим талисманом.

Космический совет: пришло время вернуть свою сексуальность.

♏ Скорпион

Ум всегда будет вас ограничивать. Он всегда будет подпитывать ваши страхи и рассказывать вам истории о том, чего вы не можете сделать. Но у вас есть выбор. Выбор между тем, чтобы позволить прошлому взять верх над вами или вступить на новую тропу. Что-то подсказывает, что вы готовы поверить в себя так сильно, как никогда раньше.

Космический совет: верьте в свои силы и потенциал.

♐ Стрелец

Может быть, вы не утомлены, потому что делаете слишком много и просто уже не чувствуете усталость. Может быть, вы опустошены, потому что так мало делаете из того, что вам искренне нравится. Звезды побуждают вас найти баланс между тем, что вы делаете ради денег, и тем, что вы делаете ради удовольствия.

Космический совет: освободитесь от ежедневной рутины.

♑ Козерог

Вы и ваш близкий человек являетесь частью одной и той же головоломки. Вы прошли через время, чтобы быть в объятиях друг друга. Когда дела идут хорошо, вы действительно идеальная пара. Но когда это не так, вы оказываетесь в темных коридорах ада. Сегодня звезды просят вас обратить внимание, на что указывают знаки. Может быть, единственная причина, по которой вы привязаны к ним, заключается в определенных шаблонах, которые вам нужно преодолеть.

Космический совет: ваши отношения отражают ваше истинное «Я».

♒ Водолей

Вы склонны полагать, что вас ценят прямо пропорционально тому, как много сделано для других. Но способность исцелять душевную боль близких, исправлять их ошибки или помогать в нужде играет важную роль скорее в том, как мы воспринимаем самих себя. Приглядитесь: вас любят просто за то, что вы есть? Больше ничего.

Космический совет: примите любовь от окружающих.

♊ Рыбы

Сейчас не время ставить цели на тысячи лет вперед. Пришло время верить в невозможное и с безудержной страстью идти за своими самыми смелыми мечтами. Вселенная поддерживает вас во всех начинаниях. Однако вам нужно помнить, что внутренние демоны имеют свойство появляться, когда мы наиболее уязвимы. Идите вперед, зная, что вы полностью готовы к тому, что вас ждет впереди. Когда дело доходит до сердечных дел, вы обнаружите, что и эти мечты могут оказаться очень-очень реальны.

Космический совет: невозможное возможно прямо сейчас.