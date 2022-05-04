ПриватБанк анонсував початок компенсації коштів клієнтам: хто і що може отримати

Днями державний ПриватБанк почав виплачувати клієнтам кошти, які вони втратили в результаті закриття «Промінвестбанку» та «МР Банку». Компенсацію грошей замість ліквідованих банків російського походження Приват виплачує на правах члена Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Хто може повернути свої гроші через ПриватБанк та що для цього потрібно зробити?





Отримати у Приваті гроші, які були розміщені на рахунках «Промінвестбанку» та «МР Банку», можуть не всі. Ця опція доступна лише громадянам, що є клієнтами ПриватБанку. Щоб забрати свої гроші клієнтам Привату не потрібно навіть особисто приходити у відділення, а лише скористатися додатком «Приват24» або чатботом у месенджері, та залишити заявку на повернення коштів.

Зазначимо, що за новими правилами у військовий час повернення вкладів відбувається у 100% обсязі. Хоча ще до війни Фонд гарантування вкладів компенсовував суму депозиту до 200 тис. грн. про решту грошей клієнт після ліквідації банку міг просто забути.

Нагадаємо, що після розпочатої росією повномасштабної війни в Україні Національний банк закрив два банки, які мали російське походження. Згідно із законом колишні клієнти ліквідованих «Промінвестбанку» та «МР Банку» можуть повернути кошти зі своїх рахунків через банки, що є членами фонду гарантування вкладів фізосіб. До переліку таких фінустанов, окрім ПриватБанку, входять: Ідея Банк, Правекс Банк, Кредобанк, Укргазбанк та ПУМБ.

Отримати свої гроші, які «згоріли» у збанкрутілому чи ліквідованому українському банку, клієнти можуть у будь якому банку-агенті Фонду гарантування вкладів. Та найпростішою процедура отримання грошей буде в тому банку, клієнтом якого є постраждалий. Тоді процедуру компенсації можна провести навіть без особистої присутності у відділенні банку. А просто за допомогою мобільного банкінгу повернути гроші на власну ж картку.