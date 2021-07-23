Поїсти в Україні стане значно дорожче: новий закон вдарить по гаманцях громадян

Незабаром в Україні суттєво підвищать акциз на алкогольні напої. Зміну податкової ставки передбачає проект закону №5600, який вже схвалили у Верховній Раді 1 липня.





Торкнеться збільшення акцизу наступних напоїв:

пиво із 4%-вим вмістом алкоголю – підвищення на 2,01 грн до 4,79 грн за літр;

зброджені напої, в тому числі вина – на 40 коп. до 8,42 грн за літр;

ігристі вина – на 58 коп. до 12,23 грн за літр.

Законопроект, який у народі вже назвали ресурсним, на думку експертів найбільше вдарить не по супермаркетах чи спеціалізованих торгових точках, а насамперед по ресторанному бізнесу України. Заклади громадського харчування, яким і так довелося пережити складні часи у період строгих карантинних обмежень, знову будуть змушені підлаштовуватися під нові умови.

Чи почнуть закриватися заклади харчування?

«Ресторани та кафе звісно не закриються, але підвищити ціни їм точно доведеться», – вважає Ольга Насонова, керуюча компанією «Ресторанний консалтинг». Експертка вважає, що підвищення податків – це всього лише чергова «неприємність від держави». Для закриття ресторанів, та інших закладів харчування цього точно недостатньо. Адже за досвідом карантину легко побачити, наскільки «живучий» ресторанний бізнес України.

Головною ж проблемою, пов’язаною із новим законом, стануть податкові перевірки закладів харчування. Вони передбачені у актуальній редакції законопроекту, та й приводів для них тепер буде достатньо. Суми боргів та штрафів інспектори зможуть стягувати із рахунків власників ресторанів напряму, навіть без рішення суду.

Та можливо такого розвитку подій ще вдасться уникнути. Існує ймовірність що закон не приймуть у теперішньому вигляді. Адже проти актуального його формулювання виступає кілька профільних асоціацій.

Ціни в меню зростуть на 20%?

Отож до закриття кафе й ресторанів підвищення акцизу навряд призведе. Проте ціни на страви, а особливо на напої у меню зростуть точно. Підвищення акцизу, на думку Ольги Насонової, ресторани неодмінно перенесуть на клієнтів. А це означатиме збільшення суми середнього чека щонайменше на 5%. А у більш дорогих закладах різниця в ціні складе і всі 20%.

В той самий час експертка зазначила, що підвищення цін у закладах харчування зазвичай не надто позначається на їх відвідуваності. Адже до ресторанів ходять люди «при грошах». До того ж втомлені довгими місяцями карантину українці зараз як ніколи прагнуть спілкування та теплих зустрічей хоча б за чашечкою кави із тістечком.