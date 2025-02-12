Астрологи назвали найбільш лицемірні знаки Зодіаку

У нашому оточенні дуже багато найрізноманітніших людей. Безсумнівно, є чесні та справедливі люди, з якими приємно мати справу. Але не потрібно заперечувати того факту, що серед нас зустрічаються не дуже приємні люди.

Деякі з них здатні при особистому спілкуванні говорити багато компліментів. А ось за спиною вони можуть розпускати плітки та чутки.

Така лукавство не подобається нікому. Астрологи впевнені, що такі люди найчастіше належать до 5 знаків Зодіаку. Але, зрозуміло, з усіх правил бувають розумні винятки.

Близнюки

Близнюки давно славляться своїм лукавством. Вони двоїсті за своєю природою.

Близнюки часто змінюють маски. Їм швидко набридає одноманітність. До того ж хитрість Близнюків може бути пов’язана з їхньою мінливістю.

Близнюки можуть робити вам компліменти, але за спиною вони будуть хльостко вас критикувати. У них дуже часто змінюється настрій.

Близнюки залежать від зовнішнього середовища і кола спілкування. За рахунок лицемірства вони намагаються захиститися від негативу в зовнішньому світі.

Рак

Раків, звісно, складно назвати лицемірними, але вони дуже емоційні. У них дуже швидко може змінюватися настрій.

Ракам дуже складно контролювати будь-які прояви почуттів. На емоціях вони можуть сказати таке, що вас дуже сильно зачепить.

Раки схильні до крайнощів. Часом вони вміють спритно обманювати і маніпулювати.

Але часто це відбувається через їхню банальну дурість.

Раки повинні вчитися контролю емоцій.

Терези

Терези намагаються в усьому досягати балансу і рівноваги. Але це часто змушує їх вдаватися не до найчесніших прийомів.

Терези можуть лестити і брехати, щоб не порушувати свого комфорту. Їм не хочеться створювати конфліктних ситуацій і сварок.

Терези здатні досягати своїх цілей за рахунок лицемірства. Але водночас вони можуть бути прекрасними дипломатами.

Їм вдається врегулювати будь-які суперечки.

Скорпіони

Скорпіони неймовірно загадкові й потайливі. Дуже складно зрозуміти, про що ж вони думають насправді.

Зовні здається, що це дуже веселі та позитивні люди. Скорпіони дуже чуйні та інтелектуальні.

Але якщо почати з ними зближуватися, ви зрозумієте, що вони не такі. У близькому спілкуванні Скорпіони розкривають зовсім інші якості характеру.

До того ж їхній гнів страшний. Скорпіонам властиві ревнощі, витримати які можуть далеко не всі.

Риби

Риби – дуже мрійливі та позитивні люди. Їм подобається жити у світі своїх емоцій.

Вони часто фантазують і вигадують щось. Риби можуть бути лукавими, але це виглядає дещо по-дитячому.

Вони вміють співпереживати і розуміти оточуючих. Але їхні переживання і співчуття бувають часто награними.

Насправді вони можуть дотримуватися іншої думки про людей, яких підтримують.