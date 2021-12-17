Хто розбагатіє, а на кого чекають злидні: з’явився гороскоп на 2022 рік

Гроші – це, звісно ж, не головне. Однак фінансова стабільність здатна стати запорукою спокою та допомогти в покращенні інших аспектів життя. Загадуючи бажання у Новорічну ніч чимало українців мріють про достаток та можливість не турбуватися про оплату рахунків. Та бажання збувається далеко не в кожного.





Астрологи розповіли, кому зі знаків зодіаку наступний рік принесе довгоочікувану фінансову стабільність та добробут, а кому навпаки спустошить гаманці.

Овен

Представникам знаку рік Тигра подарує вдалі знайомства та нових бізнес-партнерів. Ви отримаєте унікальну можливість зайнятися проектом, який принесе величезні доходи.

Тілець

Якщо у 2021 році ви ще не встигли знайти себе, то у 2022-му врешті вдасться обрати вірний напрямок та закласти першу цеглинку у будівництво власного майбутнього.

Близнюки

Віддалена робота у наступному році стане для вас найвигіднішим варіантом. Так ви зможете сконцентруватися й спрямувати усі свої зусилля на досягнення мети та максимізацію свого доходу.

Рак

А от Ракам у 2022 році найімовірніше вдасться започаткувати власну справу. Однак вам варто бути дуже уважним із фінансами, та не ризикувати даремно. Тоді бізнес піде на славу.

Лев

Представників вогняного знаку чекає просто неймовірний фінансовий успіх. Їхні зусилля будуть приносити все кращі результати, а гроші просто потечуть рікою.

Діва

Заробити у 2022-му вам вдасться чимало. Та ці гроші коштуватимуть величезних зусиль й жорсткої боротьби із конкурентами.

Терези

Прийдешній рік обіцяє жінкам цього знаку вдале у фінансовому плані заміжжя. Чоловіки-Терези своєю чергою отримають доступ до нових джерел прибутку та піднімуться на крок вище по кар’єрних сходах.

Скорпіон

Скорпіонам радять у 2022 році не сумніватися у собі й сміливо починати нові проекти. Та спершу варто роздати всі борги, якщо, звісно, вони у вас є.

Стрілець

Представники знаку кардинально змінять свій погляд на гроші. У новому році їх чекає серйозна покупка, як то квартира чи автомобіль. А для деяких Стрільців актуальним буде питання зміни роботи. Усі ці події під кінець року дещо спустошать ваш гаманець.

Козеріг

Не бійтеся кредитів. Якщо вам потрібна квартира чи приміщення для старту бізнесу, сміливо беріть позику в банку. Вам вдасться дуже швидко її повернути.

Водолій

Водолії у 2022 році зможуть максимально розвинути свої таланти. Вас чекають значні доходи одразу в кількох галузях. Головне – не обмежуйте себе та вірте у власні сили.

Риби

Ваш бізнес процвітатиме, та й від інвесторів не буде відбою. А все тому, що ви робите свою справу з душею і від чистого серця.