Українців чекають перебої з посилками: держава ввела додаткові правила, які поштові служби виконати не можуть

З 1-го жовтня в Україні набирають чинності нові правила оформлення товарно-транспортних накладних. Тепер у кожній ТТН відправник повинен вказати, який транспортний засіб перевозитиме посилку, а також зазначити його точні габарити – довжину, ширину, вагу разом із вантажем та масу брутто. Такі нововведення значно ускладнять процес пересилки товарів та вимагатимуть додаткових матеріальних затрат від компаній-перевізників.





Провідні поштові оператори та транспортні компанії України б’ють на сполох, адже зміна порядку оформлення ТТН суттєво ускладнить їхню підприємницьку діяльність. Заповнення ТТН є процесом автоматизованим, його виконують стандартні програми, у яких не передбачено можливості внесення даних про параметри транспорту. Для того, щоб виконати нові вимоги, накладні доведеться заповнювати вручну. Тобто увесь процес пересилки вантажу займатиме у рази більше часу, ніж раніше.

Відповідно зросте й собівартість відправки. Для того, що оформлювати накладні згідно із новими приписами уряду, учасникам ринку вантажних перевезень доведеться витрачати не менше 1 мільярда гривень щороку. У цю суму входитиме підлаштування стандартних програм під нові вимоги, а також платня співробітникам, які займатимуться заповненням товарно-транспортних накладних.

Окрім додаткових фінансових затрат, у всій цій історії з накладними існує ще одна проблема. Отримати точні дані про авто, що перевозитиме вантаж, не так вже й просто. Частина параметрів вказана у свідоцтві про реєстрацію автомобіля. Та про ширину чи довжину ТЗ там мови не йде. До того ж точно визначити вагу авто із вантажем теж не завжди можливо.

Яке показання загрожуватиме транспортним компаніям та поштовим операторам за невідповідність в накладних поки що невідомо. Та вже у жовтні перевізників будуть штрафувати за перевищення ваги ТЗ. WIM-системи зважуватимуть вантажівки просто під час руху, а за надвагу перевізникам «світять» штрафи в розмірі від 8,5 до 51 тисячі гривень.