З першого грудня українцям знову підвищать пенсії

Вже з першого грудня 2021 року перерахують пенсії українцям. Денис Шмигаль пояснив такі дії тим, що в країні підвищено рівень мінімальної заробітної плати. Ще однією причиною є зростання прожиткового мінімуму для недієздатних осіб. А це значить, що пенсіонерам також підвищать виплати.





Планується доплатити по тисячі гривень тим пенсіонерам, хто отримує виплати менше, ніж 5 тисяч гривень. Найвищі пенсії сьогодні отримують жителі столиці, а найменші у Запорізькій та Харківській областях.

Наведемо трохи статистики: відтак сьогодні найпоширеніший розмір пенсії 3000 гривень. Її отримують майже 40% усіх пенсіонерів. Менше ніж 2000 отримують 15% українців. Тож грудневе підвищення очікуване і необхідне, тим паче у період опалювального сезону.

Починаючи з першого грудня мінімальна пенсія зросте з 2400 до 2600 грн (розрахунки за формулою 40% від розміру мінімальної заробітної платні). Але отримають надбавку не всі, а тільки ті пенсіонери, яки досягли віку 65 років. Також обов’язкова умова для виплат — наявність стажу: для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. Усі перерахунки здійснять автоматично. Нікуди звертатись непотрібно.

Доплати за віком теж продовжують на 2022 рік:

пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть 400 гривень додатково;

300 гривень громадяни у віці 70-75 років;

люди 80 і більше років додатково отримуватимуть по 500 гривень.

Найбільшу доплату уряд назначив суддям, які вийшли на пенсію, з першого грудня вони отримуватимуть на 800 гривень більше (нові виплати перевищать 19 тисяч гривень). Також у 2022 році уряд планує додати до бюджету пенсійного фонду 31 млрд. гривень. А з 2023 року індексація пенсій проводитиметься щорічно на постійній основі. Уряд запевнив, що кошти вже закладені до бюджету 2022 року.