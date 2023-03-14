Українців попередили про здорожчання комуналки: скільки доведеться платити за воду та електрику

В Україні вже цієї весни можуть переглянути тарифи на воду та електроенергію. Собівартість обох ресурсів вже значно перевищила тариф для населення, а компенсувати різницю в ціні за рахунок місцевих бюджетів, як це робили раніше, зараз неможливо через дефіцит коштів. Тож у Кабміні обговорюють можливість підвищення цін на комуналку вже з квітня поточного року.

Що буде тарифом на воду?

Насправді вартість водопостачання та водовідведення в Україні збиралися збільшити ще у січні 2023 року. Однак відповідне рішення, яке вже погодили в Раді, раптово відмінили.Та у Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) нещодавно підтвердили – новим цінам бути. Таке рішення у НКРЕКП пояснили зростанням витрат на хімікати для очищення води, які подорожчали більш ніж на 80%, а також на зарплати працівникам.

Наразі відомо, що у Києві вартість водопостачання вже з квітня зросте із 16,1 грн до 18,2 грн за кубометр. І це лише перший етап підвищення цін. На другому етапі, який почнеться орієнтовно у липні, тариф може сягнути 22 грн за куб. Загалом у 2023 році вартість водопостачання та водовідведення у столиці підвищать більш ніж на третину – з 30,38 грн до 40,4 грн за куб.

До речі у маленьких містах України, де питання тарифів вирішує місцева влада, ціни на воду вже оновили. Наприклад у Старокостантинові, що на Хмельниччині, тариф на воду і каналізацію підвищили майже на 14% до 56,84 грн за куб. А в містечку Буськ Львівської області користування водогоном місцевим жителям обходиться вже у 61,64 грн за куб, тобто на 18% дорожче.

На скільки підвищать вартість електроенергії?

Якщо підвищення тарифу на воду зараз вже питання вирішене, то з електрикою поки що не все зрозуміло. Собівартість кіловат-години ще торік у кілька разів перевищувала ціну для населення. А зараз, після численних атак росії на енергетичну інфраструктуру України, розрив між реальною вартістю електрики і тарифом за кВт*год став просто вражаючим.

Раніше це питання вирішували коштом місцевих бюджетів. Та зараз грошей на те, щоб покрити таку значну різницю в ціні, просто немає. Тож в уряді всерйоз розглядають можливість підвищити вартість кВт*год ледь не удвічі.

Станом на сьогодні тариф на електрику в Україні складає 1,44 грн за кіловат, а за використання більш ніж 250 кіловат протягом місяця тариф зростає до 1,68 грн. Натомість після перегляду цін вартість кіловата може сягнути 2,3-2,5 грн. Причому таке суттєве здорожчання за припущеннями експертів комунальної галузі чекає на нас вже у квітні.