Государство решило заставить украинцев ухаживать за родителями до самой смерти

Украинцы, которые не ухаживают за своими старенькими родителями и передают их на содержание в дома престарелых, должны будут вернуть государству все затраченные на них средства. А иначе потеряют свое право наследования.





Соответствующий проект закона 22 сентября принял Кабинет министров Украины. Автором документа стало Минсоцполитикии. Закон имеет целью защитить права на имущество пожилых людей и уберечь их от квартирного мошенничества.

Законопроект предлагает ввести следующие новшества:

обязать граждан, которые по тем или иным причинам не ухаживают за своими родителями самостоятельно, оплачивать расходы соцслужб на их содержание;

предоставить полномочия домам престарелых, а также местным властям, требовать возврата средств через суд, если гражданин отказывается уплатить нужную сумму добровольно;

запретить опекунам вступать в право собственности на наследство до тех пор, пока государству не будет возвращен долг за содержание их подопечных.

Более жесткими станут и правила для опекунов, которые заключили договор с гражданами пожилого возраста и претендующих на их имущество. В частности:

они также будут вынуждены компенсировать государству расходы соцслужб и домов престарелых, иначе потеряют право наследования;

опекуны должны будут каждый месяц выплачивать своим подопечным определенную сумму в размере не менее чем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан, то есть 3708 грн;

на опекуна возлагается обязанность по уходу и содержанию своих подопечных;

учреждения для содержания лиц преклонного возраста, а также местные власти, смогут претендовать на наследство стариков, если их опекуны откажутся компенсировать расходы.

Закон также предоставит некоторые новые права органам опеки и попечительства. Например, без разрешения такого органа опекун не будет иметь возможности сдать в аренду жилье своего подопечного. Более того, государственный орган может запретить любую сделку, касающуюся недвижимости лица преклонного возраста, если сомневается в ее целесообразности и безопасности для владельца.