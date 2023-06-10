Зеленський заявив про контрнаступ України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збройні сили країни проводять контрнаступ. Він заявив про це на прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві.

«Контрнаступальні та оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії — я не говоритиму детально. Вважаю, що ми обов’язково це все відчуватимемо», – сказав Зеленський.

У свою чергу, Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 375 мільйонів доларів. Крім цього, Канада візьме участь у багатонаціональній програмі навчання українських льотчиків.