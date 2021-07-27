Прийшла пора: в Україні зноситимуть жилі багатоповерхівки

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило законопроект, за яким планують оновити державний житловий фонд. Зокрема у документі пропонуються правила, згідно з якими застарілі будівлі знесуть, а замість них буде зведено нові багатоповерхівки.





В першу чергу відомство збирається позбутися так званих «хрущівок». За попередніми даними новий законопроект торкнеться мешканців майже 30 тисяч житлових будинків, яких переселять в абсолютно нові квартири.

На даний момент площа застарілого житла в Україні в сумі складає близько 4,33 мільйона квадратних метрів. Деякі із багатоквартирників були побудовані ще задовго до початку Другої світової війни. Відповідно зараз вони знаходяться у вкрай аварійному стані. Ледь не щотижня в українських новинах з’являються повідомлення про руйнування застарілих житлових споруд, що нерідко тягнуть за собою людські жертви. Тож питання з оновлення житлового фонду наразі є для українців «життєво важливим».

Згідно з даними, що згадуються у пояснювальній записці до законопроекту, всього в Україні застаріли:

4646 багатоповерхових будівель, що були побудовані у 1919 році;

9693 багатоповерхівки, побудовані у 1920-1953 роках;

7192 багатоквартирні будинки, зведені у 1954-1969 роках;

5364 будівлі, 1970-1989 років будівництва.

Згідно із планами Мінрегіонбуду, органи місцевої влади повинні будуть провести інвентаризацію, та визначити точну кількість застарілих житлових будинків на підконтрольній їм території. Зібравши всю потрібну інформацію, вони зможуть самостійно розробити проект реконструкції застарілих кварталів.

Відповідно до нових правил, знести будинок та переселити мешканців стане значно простіше. Адже необхідна буде згода всього лише 75% пожильців будинку. Нагадаємо, що в актуальному законі вимагається позитивна відповідь 100% мешканців. А таку ситуацію вкрай складно уявити. Адже у старих будинках проживає чимало осіб похилого віку, які навряд погодяться на переїзд, нехай і в зовсім нову квартиру.