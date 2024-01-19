Названо найпопулярніші вакансії в Україні

OLX Робота поділились аналітикою про те, які професії у 2023 році мали найбільший попит серед українців та за які вакансії роботодавці платили найбільше.

Топ-10 професій, які отримали найбільшу кількість оголошень на платформі у 2023 році:

продавець (136 тис. оголошень), водій (85,3 тис. оголошень), кухар (52,3 тис. оголошень), різноробочий (48,7 тис. оголошень), швачка і кравець (37,4 тис. оголошень), продавець-консультант (33,1 тис. оголошень), вантажник (33,1 тис. оголошень), прибиральниця (32,6 тис. оголошень), охоронець (32,6 тис. оголошень), бариста (28,1 тис. оголошень).

Найбільш високооплачуваними у 2023 році за даними платформи ​OLX Робота були наступні професії та сфери:

облицювальник (сфера “Будівництво/облицювальні роботи”), середня заробітна плата – 49 290 грн, менеджер з продажу (сфера нерухомості), середня заробітна плата – 40 877 грн, далекобійник (логістична сфера), середня заробітна плата – 41 595 грн, фасадник (сфера “Будівництво/облицювальні роботи”), середня заробітна плата – 40 000 грн, штукатур (будівельна сфера), середня заробітна плата – 35 600 грн.

Як бачимо, наразі однією із найбільш високооплачуваних є сфера будівництва. На спеціалістів з цієї галузі протягом останніх років спостерігається високий попит. Водночас це одна зі сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому можемо передбачити, що високі зарплати для фахівців цієї галузі будуть спостерігатись і в наступному 2024 році.