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Названо найпопулярніші вакансії в Україні

19.01.2024

OLX Робота поділились аналітикою про те, які професії у 2023 році мали найбільший попит серед українців та за які вакансії роботодавці платили найбільше.

Топ-10 професій, які отримали найбільшу кількість оголошень на платформі у 2023 році:

  1. продавець (136 тис. оголошень),
  2. водій (85,3 тис. оголошень),
  3. кухар (52,3 тис. оголошень),
  4. різноробочий (48,7 тис. оголошень),
  5. швачка і кравець (37,4 тис. оголошень),
  6. продавець-консультант (33,1 тис. оголошень),
  7. вантажник (33,1 тис. оголошень),
  8. прибиральниця (32,6 тис. оголошень),
  9. охоронець (32,6 тис. оголошень),
  10. бариста (28,1 тис. оголошень).

Найбільш високооплачуваними у 2023 році за даними платформи  ​OLX Робота були наступні професії та сфери:

  1. облицювальник (сфера “Будівництво/облицювальні роботи”), середня заробітна плата – 49 290 грн,
  2. менеджер з продажу (сфера нерухомості), середня заробітна плата – 40 877 грн,
  3. далекобійник (логістична сфера), середня заробітна плата – 41 595 грн,
  4. фасадник (сфера “Будівництво/облицювальні роботи”), середня заробітна плата – 40 000 грн,
  5. штукатур (будівельна сфера), середня заробітна плата – 35 600 грн.

Як бачимо, наразі однією із найбільш високооплачуваних є сфера будівництва. На спеціалістів з цієї галузі протягом останніх років спостерігається високий попит. Водночас це одна зі сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому можемо передбачити, що високі зарплати для фахівців цієї галузі будуть спостерігатись і в наступному 2024 році.

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19.01.2024
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