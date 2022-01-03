В Україні зросла ціна за доставку газу: відома «найдорожча» область

З 1 січня низка українських облгазів змінила тарифи на доставку та розподіл газу. Більшість комунальних підприємств суттєво підвищили оплату за свої послуги. Та є й такі, що виявили лояльність до клієнтів та знизили абонплату. Кому ж у 2022 році доведеться платити за доставку ресурсу найбільше?





На першому місці за тарифною ставкою опинився «Чернівцігаз». У цього постачальника ціна за доставку газу складає 2,57 грн за «куб». Вартість послуги зросла аж на 43 коп. Серед найдорожчих облгазів опинилися також «Закарпатгаз» – 2,39 грн (+25 коп.), «Харківгаз» – 2,39 грн (+24 коп.), «Миколаївгаз» – 2,39 грн (+24 коп.) та ін.

Натомість найдешевше послугу доставки «блакитного палива» пропонує «Київгаз». Тариф у цього підприємства зріс лише на 1 коп. та складає наразі 0,38 грн за кубометр. До трійки найлояльніших облгазів потрапили також «Харківгіргаз» – 0,52 грн (+10 коп.) та «Криворіжгаз» – 0,64 грн (+3 коп.) за кубічний метр.

Однак не всі постачальники підняли сою абонплату. Зокрема менше за доставку газу тепер платитимуть громадяни, що користуються послугами «Рівнегаз» – 1,85 грн (-17 коп.), «Тернопільгіргаз» – 0,96 грн (-10 коп.), «Маріупольгаз» – 1,74 грн (-10 коп.) та ін.

Тим часом кілька комунальних підприємств вирішили взагалі не змінювати вартість своїх послуг. Зокрема такою ж самою, як і минулого року, залишилася ціна доставки газу у «Волиньгаз» – 1,88 грн, «Запоріжгаз» – 1,1 грн, та «Черкасигаз» – 0,68 грн за кубічний метр.

Варто зазначити, що крім тарифної ставки, сума у квитанції залежить ще й від середнього споживання газу за попередній рік. Тож якщо домогосподарство у 2021 році використало менше ресурсу, ніж у 2020 році, зменшиться і сума за його доставку. До того ж завдяки функціонуванню ринку газу в Україні, будь-який споживач може змінити компанію, що доставляє йому пальне, обравши для себе нижчий тариф та більш вигідні умови співпраці.