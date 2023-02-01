В Естонії поставили пам’ятник Зеленському

В Естонії поставили пам’ятник президенту України Володимиру Зеленському . Про це заявила естонський прем’єр-міністр Кая Каллас в Instagram.

«Підтримка естонців Україні є непохитною — ознаки цього всюди в Естонії. Місцеві жителі у Тирві створили “Парк Свободи”, присвячений Україні», – розповіла вона. Прем’єр Естонії уточнила, що скульптуру Зеленському виготовлено з піску.

Раніше Каллас взяла участь у плетінні маскувальних мереж для Збройних сил України (ЗСУ). «Прекрасні жінки люб’язно навчили мене своєму ремеслу. Адже сьогодні кожен може допомогти Україні перемогти», – заявила голова естонського уряду.