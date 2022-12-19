Споживачі вже не зможуть оформити субсидію на весь опалювальний сезон
Для тих українців, хто не встиг подати документи на оформлення субсидії до 15 грудня, її отримання на весь опалювальний сезон 2022-2023 рр. вже стане неможливим. Виплати цим громадянам нараховуватимуть вже з поточного місяця.
Компанія «Нафтогаз України» повідомляє, що станом на 1 грудня 2022 року понад 343 тисячі їх клієнтів отримують субсидії від держави. Сьогодні отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати українці, що опинилися у фінансовій скруті. Держава у цьому році, не зважаючи на війну докладає максимум зусиль, щоб громадяни залишались у теплі та отримували виплати. Їх вони отримують на карти банку Ощадбанк або через «Укрпошту».
ПФУ виділив майже 4 млрд гривень на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Субсидію громадяни можуть оформляти особисто. Для цього необхідно подати відповідну заяву, а також декларацію про прибутки у відділення пенсійного фонду за місцем фактичного проживання. Додатково можуть попросити пред’явити й інші документи:
- договір про оренду житла;
- довідку про доходи;
- документи, що підтверджують місце реєстрації або фактичне місце проживання.
Подати заяву на отримання субсидії можна не виходячи з дому. Для цього достатньо скористатись можливостями мобільного додатка Дія. На сайті сервісу можна зареєструватись і з ноутбука чи ПК. Головна умова — наявність інтернету. Після реєстрації варто перейти до розділу “Послуги”, обрати “Пенсії, пільги та допомога” та обрати категорію “Заява на субсидію”. Потім заповніть форму, введіть усі дані, що там просять вказати, і на цьому все. Копії документі завантажте з інтернету.
Власники домоволодінь можуть перевірити інформацію про нарахування субсидій на сайті єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики України.
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