Чи зміниться ціна на світло у квітні: українцям розповіли, коли чекати сюрпризів у платіжках

У квітні українці продовжать платити за світло за тарифом 1,44 грн/кВт*год, або 1,68 грн – при використанні більш ніж 250 кіловат протягом місяця. Хоча в уряді вже назрівало рішення про підвищення ціни на електроенергію для населення й чимало експертів анонсували його на 1 квітня.

Та радіти надто рано. Українців попередили, що ціни на світло цього року так чи інакше підвищать. Адже пошкоджені російськими ракетами електростанції та інші об’єкти інфраструктури потрібно ремонтувати. А грошей на це у бюджеті немає.

Повернутися до питання підвищення тарифів Кабмін планує не раніше, ніж із 1 травня. Тож ціни на світло ще місяць-два змінюватися точно не будуть. До того ж джерела в Кабміні стверджують, що попри розуміння необхідності підвищення цін, в уряді досі не вирішили, як саме це зробити. Зараз на рівні міністерств розглядають кілька варіантів зміни тарифу. Та щоб втілити бодай один з них, у Кабміні повинні прийняти відповідну постанову.

Наразі українців готують до майже двократного підвищення ціни. Експерти зазначають, що новий тариф може скласти 2,4-2,6 грн за кВт*год. В такому випадку споживачам доведеться платити за 250 кіловатів вже не 360 грн, а щонайменше 600 грн. Що вже казати про українців, які використовують більше 250 кіловат за місяць і оплачують послуги енергопостачання за ще вищим тарифом.

Доречі розглядаючи питання підвищення ціни на світло, деякі урядовці наголосили на несправедливості подвійної тарифікації. Адже виходить, що за 250 кВт*год споживач платить за тарифом 1,44 грн, а за 251 кВт*год – вже за ціною 1,68 грн. Хоча різниця у споживанні складає всього 1 кіловат. Той цілком можливо що у процесі перегляду тарифів Кабмін вирішить встановити єдину ціну за світло для віх споживачів, незалежно від обсягів споживання.