Изменится ли цена на свет в апреле: украинцам рассказали, когда ждать сюрпризов в платежках

В апреле украинцы продолжат платить за свет по тарифу 1,44 грн/кВт*ч, или 1,68 грн – при использовании более 250 киловатт в течение месяца. Хотя в правительстве уже назревало решение о повышении цены на электроэнергию для населения и многие эксперты анонсировали его на 1 апреля.

Но радоваться слишком рано. Украинцев предупредили, что цены на свет в этом году так или иначе повысят. Ведь поврежденные российскими ракетами электростанции и другие объекты инфраструктуры нужно ремонтировать. А денег на это в бюджете нет.

Вернуться к вопросу повышения тарифов Кабмин планирует не раньше 1 мая. Так что цены на свет еще месяц-два меняться не будут. К тому же источники в Кабмине утверждают, что, несмотря на понимание необходимости повышения цен, в правительстве до сих пор не решили, как именно это сделать. Сейчас на уровне министерств рассматривается несколько вариантов изменения тарифа. Но чтобы воплотить хотя бы один из них, в Кабмине должны принять соответствующее постановление.

Пока же украинцев готовят к почти двукратному повышению цены. Эксперты отмечают, что новый тариф может составить 2,4-2,6 грн за кВт*ч. В таком случае потребителям придется платить за 250 киловатт уже не 360 грн, а как минимум 600 грн. Что уж говорить об украинцах, которые используют более 250 киловатт в месяц. Ведь они оплачивают услуги энергоснабжения по еще более высокому тарифу.

Кстати, рассматривая вопрос повышения цены на свет, некоторые чиновники отметили несправедливость двойной тарификации. Ведь получается, что за 250 кВт*ч потребитель платит по тарифу 1,44 грн, а за 251 кВт*ч – уже по цене 1,68 грн. Хотя разница в потреблении составляет всего 1 киловатт. Так что вполне возможно, что в процессе пересмотра тарифов Кабмин решит установить единую цену за свет для всех потребителей, независимо от объемов потребления.