Двом знакам зодіаку жовтень принесе розчарування: всі їх плани зруйнує фатальна випадковість

У жовтні представникам двох знаків зодіаку буде непереливки. Фатальна випадковість зруйнує всі їх плани. Уродженці цих знаків можуть посваритися з родичами чи близькими друзями, втратити велику суму грошей і навіть серйозно захворіти.

Астрологи стверджують що перенасиченість жовтня подіями пов’язана із впливом бунтівної планети Меркурій. Однак Близнюкам та Дівам покровительство Меркурія принесе самі лише біди.

Близнюки

Народжені під цим знаком у жовтні переглянуть свої погляди на життя. На самоаналіз Близнюків надихне випадкова подія, що змусить їх поглянути на свою роботу та перспективи під зовсім іншим кутом. В результаті представники знаку серйозно замисляться над зміною професії чи навіть сфери діяльності. Та через певні фінансові проблеми реалізацію свого бажання Близнюкам доведеться відкласти. Вони переживуть неабияке розчарування і можуть навіть впасти у депресію. Та астрологи радять представникам знаку спокійніше сприймати життєві події. Незабаром «туман розсіється», а проблеми з грішми залишаться в минулому. Зараз же потрібно просто пережити складні часи з якнайменшими втратами.

Діва

Дівам поточний місяць принесе невдачі на роботі і розчарування у власних силах. Ще на початку жовтня вони відчують себе страшенно втомленими. Раптова неприємність остаточно виведе їх з рівноваги. Діви стануть неуважними і почнуть припускатися помилок на роботі. Вони зірвуть кілька важливих контрактів і зіпсують собі репутацію. В результаті премія, на яку уродженці знаку дуже розраховували, їм врешті не дістанеться. Здавалось би в такій ситуації краще піти у відпустку і «перезавантажитися». Однак і цього Діви зробити не зможуть. Навпаки, їм доведеться кілька тижнів поспіль перепрацьовувати, щоб виправити свої помилки. Астрологи радять Дівам пам’ятати, що ця «темна смуга» скоро закінчиться. Тож замість впадати в депресію, варто сподіватися на краще і не здаватися під тиском обставин.