Українцям розповіли про те, коли можна не пускати газовиків до себе

Останнім часом в Україні суттєво збільшилася кількість скарг на працівників газових компаній. За словами споживачів, представники облгазів без попередження проникають на приватну територію та буцімто проводять ремонтні роботи. Після чого вимагають у власників оплату за виконану роботу і повторне підключення газопостачання.





Та чи мають працівники газових служб право примусово виконувати опломбування труб, або ремонт системи? Ми вирішили знайти відповідь на це спірне питання.

Як виявилося проникнення на приватну територію громадянина без його попереднього дозволу можливе лише у разі екстреної ситуації. Та й у цьому випадку газовикам необхідно слідувати певним правилам.

Громадянин змушений буде пустити представника газової служби на свою приватну територію, якщо:

сталася аварія, або існує реальна небезпека її виникнення;

необхідно виконати заміну чи встановлення обладнання, провести профілактичний чи технічний огляд, зняти контрольні показники.

Самовільно проникати на приватну територію газовики можуть лише у випадку небезпеки життю та здоров’ю людей, чи матеріальних цінностей.

Проникнення на особисту територію без попередження можливе у таких випадках:

виникла екстрена ситуація, а зв’язатися із власником території чи будинку не вдається;

власник свідомо не пускає працівника газової служби, при цьому є точна інформація, що аварія сталася саме на його приватній території.

Позатим у момент проникнення газовиків на приватну територію обов’язкова присутність особи, що представляє виконавця, працівника місцевого органу УМВС, членів ремонтної бригади та власника одного з будинків поблизу. Представник виконавця складає відповідний акт про несанкціоноване проникнення, який повинні підписати усі присутні.

Якщо ж житло власника постраждає у результаті несанкціонованого проникнення, він має право вимагати від газової компанії, що його здійснила, виплату компенсації за завдані йому матеріальні збитки.