Украинцам рассказали о том, когда можно не пускать газовиков к себе

В последнее время в Украине существенно увеличилось количество жалоб на работников газовых компаний. По словам потребителей, представители облгазов без предупреждения проникают на частную территорию и якобы проводят ремонтные работы. После чего требуют у владельцев оплату за выполненную работу и повторное подключение газоснабжения.





Но имеют ли работники газовых служб право принудительно выполнять опломбирование труб, или ремонт системы? Мы решили найти ответ на этот спорный вопрос.

Как оказалось проникновение на частную территорию гражданина без его предварительного разрешения возможно лишь в случае экстренной ситуации. Но даже в этом случае газовикам необходимо следовать определенным правилам.

Гражданин должен будет пустить представителя газовой службы на свою территорию, если:

произошла авария, или существует реальная опасность ее возникновения;

необходимо выполнить замену или установку оборудования, провести профилактический или технический осмотр, снять контрольные показатели.

Самовольно проникать на частную территорию газовики могут только в случае опасности для жизни и здоровья людей, или угрозы утраты материальных ценностей.

Проникновение на личную территорию без предупреждения возможно в следующих случаях:

возникла экстренная ситуация, а связаться с владельцем территории или дома не удается;

владелец сознательно не пускает работника газовой службы, при этом есть точная информация, что авария произошла именно на его частной территории.

Кроме прочего в момент проникновения газовиков на частную территорию обязательно присутствие лица, представляющего исполнителя, работника местного органа УМВД, членов ремонтной бригады и владельца одного из домов поблизости. Представитель исполнителя составляет соответствующий акт о несанкционированном проникновении, который должны подписать все присутствующие.

Если же жилье владельца пострадает в результате несанкционированного проникновения, он вправе требовать от газовой компании, которая его осуществила, выплату компенсации за причиненный ему материальный ущерб.