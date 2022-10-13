Експерт розповів, як вплинуть ракетні обстріли на курс валют: чи буде долар по 50 грн

Масовані ракетні атаки, від яких Україна потерпає з початку тижня, можуть спричинити значне підвищення курсу долара. За словам експертів вартість «американця» на готівковому ринку може сягнути навіть 50 грн/$. Але цей стрибок курсу буде мати спекулятивний характер і жодним чином не вплине на офіційну вартість долара с країні.

Таку думку висловив провідний аналітик брокерської компанії «Esperio» Олександр Болтян. Він наголосив, навіть якщо долар на готівковому ринку раптом підстрибне до 50 грн/$ – це буде чистої води спекуляція, заробити на якій зможуть лише міняйли.

Таке катастрофічне падіння гривні викличе паніку. Українці почнуть скуповувати долар, поки він ще більше не подорожчав. Тобто у виграші опиняться банки та обмінники. Адже зросте лише курс продажу валюти, а купувати долари у людей фінустанови будуть фактично за старою ціною.

Болтян зауважив, що офіційний курс, навіть під час стрімкого падіння готівкової гривні, найімовірніше не зміниться. Що власне підтверджує теорію про спекулятивне здорожчання долара. Також це означає, що як тільки припиняться масовані ракетні атаки росіян, курс стабілізується, і повернеться до попередніх показників.

Нагадаємо, що через збільшення кількості обстрілів по всі території України, 10 жовтня курс продажу долара підвищився аж на 76 копійок і склав в середньому 41,7 грн/$. Хоча вже через два дні коли кількість повітряних тривог дещо зменшилася, долар в українських обмінниках впав до 40,9 грн/$.

При цьому українці, що хочуть придбати валюту за нижчим та більш стабільним курсом, можуть зробити це за допомогою послуги, яку зараз надає більшість українських банків. Це купівля безготівкових доларів під розміщення на депозиті. Таким чином українці можуть конвертувати у «тверду валюту» до 100 тис. грн на місяць за курсом близько 37 грн/$.