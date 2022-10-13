Наближається серія потужних магнітних бурь: кажуть самопочуття погіршиться у всіх

Магнітні бурі — це явище, яке утворюється внаслідок підвищеної активності Сонця та збурення магнітного поля навколо Землі. На жаль відбувається це кожного місяця, а інколи й по декілька разів, і проходить не без впливу на людський організм. Більшість мешканців Землі відчувають головний біль, дехто відчуває дратівливість, безсоння. В залежності від потужності бурі коливаються й симптоми. Якщо буря червоного рівня небезпеки, в людей можуть спостерігатися загострення хронічних хвороб, а ще проблеми з серцем та судинами. Експерти застерігають, що днями якраз відбудеться серія дуже сильних геомагнітних коливань вплив яких відчує кожен.

Буде аж три потужних магнітних бурі

Перша буря доволі потужна накриє Землю вже сьогодні, 14 жовтня і триватиме вона до 15-го. Завтра в другій половині дня все практично нормалізується. Друга буря триватиме теж одну добу з 20 по 21 жовтня. І третя буря, найсильніша триватиме одразу кілька днів з 27 по 30 жовтня. Її піку очікують на 28 число, то ж цей день вже варто обвести червоним і максимально себе поберегти.

Як врятувати себе від проблем зі здоров’ям?

На жаль уникнути впливу магнітних бур неможливо, але можна їх мінімізувати. Для цього треба дотримуватись рекомендацій на яких постійно наголошують експерти та лікарі. Не нервувати. Будь-який стрес в ці дні нищівно впливає на організм та відчувається у кілька разів сильніше ніж в звичайний день. Не вживати алкоголь та багато кофеїну. Не їсти жирну, копчену і загалом важку їжу. Намагайтесь побільше пити води, перебувати на свіжому повітрі, гуляти та відпочивати. Якщо це неможливо, то хоча б спробуйте відкласти більшу частину справ на інші дні, і в цей день займатися чимось не надто складним.