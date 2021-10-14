В Україні випав перший сніг та приморозило

Карпатські гори окутав сніг. Цього року перший снігопад випав приблизно в той самий період, як і у минулі роки. Наприклад, у 2019 році перший сніг на Чорногірському хребті випав 22 вересня, а у 2020 році 26-27 вересня. Синоптики кажуть, що опади у межах норми. Температура повітря також не виходить за межі норми. Але кожного року це перший передвісник зими для всіх українців.





Гора Піп Іван відома не лише тим, що є однією із найвищих у Карпатах (висота понад 2000 метрів). Це одна із вершин, на якій завжди вперше зустрічають снігопади. Синоптики прогнозують цього року ранню та сніжну зиму.

Чорногірський пошуково-рятувальний пост опублікував новину на своїй сторінці у Фейсбуці. У першу добу пост набрав понад 1000 лайків. Також рятувальники попередили, що погодні умови не сприятливі. Туристам краще відмовитись від прогулянок. Адже саме зараз в районі гори обмежена видимість через хуртовини.

Чорногірський хребет дуже популярний серед туристів. Круглий рік сюди приїжджають з усієї України, а також Європи. До цього масиву належить Говерла, Мунчель, Піп Іван та інші вершини.

Погода нині на горі Піп Іван така: хмарно, вітер північний зі швидкістю 5 м/с. Температура повітря 6 градусів морозу. У Прикарпатті теж холодно, хмарно, очікуються дощі.

Річна кількість опадів тут в межах 600-1600 мм. На вершинах гір особливо великий рівень засніженості, у межах 1400-1600 мм. Холодний період триває 2,5-3 місяці.

На горі Драгобрат, також випав перший сніг та зафіксовані перші заморозки. Втім опадів було значно менше. Тож початок туристичного сезону “не за горами”. Можна почати підготовку до зимових видів спорту. На сайтах популярних лижних курортів вже можна замовити послуги за акційними цінами.