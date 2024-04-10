Польща оголосила про зміни для українців, які вступлять в силу вже цього літа

У нещодавній заяві на своєму офіційному веб-сайті польський уряд оприлюднив плани щодо припинення певних фінансових заходів та заходів підтримки, які наразі надаються українським біженцям, що проживають на території країни.

Якщо запропоноване законодавство буде прийнято, то з 1 липня буде скасовано низку пільг, спрямованих на допомогу цим біженцям. Це включає в себе скасування одноразової фінансової допомоги в розмірі 300 злотих (приблизно 77 доларів США) на одного біженця, надання безкоштовного проживання та харчування в колективних житлових об’єктах, а також припинення програми “40+”, яка пропонує компенсацію в розмірі 40 злотих особам, що надають житло біженцям з України.

Однак законопроект також пропонує продовжити термін дозволеного перебування українських біженців у Польщі до 30 вересня 2025 року, що свідчить про незмінну прихильність до підтримки переміщених осіб у довгостроковій перспективі, незважаючи на скорочення негайної фінансової допомоги.

Станом на грудень 2023 року Польща стала домівкою для понад 950 000 українських біженців, що свідчить про значний приплив біженців, який вплинув на різні аспекти польського суспільства та інфраструктури. Лише у Варшаві біженці з України становлять майже 13% від загальної кількості населення міста.