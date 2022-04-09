Курс доллара вздрогнул после последних заявлений НБУ

В первые дни войны, когда Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн/долл, стоимость валюты США на «черном рынке» взлетела до 40 грн/долл. Однако за полтора месяца активных военных действий доллары в обменниках существенно подешевели. Теперь их продают всего по 32 грн/долл. Чем объясняют укрепление гривны в НБУ и как это отразится на дальнейшей валютной политике регулятора?





Как отметил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, существенное уменьшение разрыва между официальным и наличным курсом гривни по отношению к доллару США – это повод для гордости. Национальная валюта Украины на «черном рынке» укрепилась фактически на 8 грн, и это на фоне военного положения и продолжающихся боевых действий.

Учитывая такие положительные сдвиги, глава регулятора считает, что вскоре можно будет понемногу ослаблять валютные ограничения для украинцев. В частности, речь идет о свободном обмене валют, который в стране запретили еще в первый день войны 24 февраля.

Стоит отметить, что часть валютных ограничений в НБУ уже смягчили, или даже отменили. В частности, был снят запрет на валютные переводы за границу для волонтеров, а также сокращен срок расчета между сторонами экспортно-импортных соглашений.

«Введение ограничений – это очень просто, а вот их упразднение дело куда более сложное. Ослаблять установленные в начале войны жесткие правила нужно очень постепенно, во избежание неожиданных финансовых последствий», – пояснил Шевченко.

Напомним, ранее Национальный банк Украины разрешил гражданам снимать средства со своих валютных счетов на сумму 100 тыс. грн в месяц. Однако украинцам, которые сейчас находятся за границей, все же советуют чаще рассчитываться карточками. Ведь на безналичные операции даже в иностранной валюте украинские банки не накладывают никаких ограничений. К тому же рассчитываясь безналично украинцам не приходится платить комиссию, которую обычно берут банкоматы иностранных банков.

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