Зеленський підписав закон про кардинальні зміни в роботі банків

Президент Володимир Зеленський 12 квітня підписав закон, що значно підвищить стабільність системи гарантування банківських вкладів фізичних осіб в Україні. Документ за номером 2180-IX суттєво збільшить суму гарантування, яку клієнт банку отримає в разі його ліквідації. Позатим закон передбачає проведення реструктуризації боргів ФГВФО (Фонду гарантування вкладів фізосіб) перед Міністерством фінансів України.





Про остаточне схвалення революційного закону президентом Зеленським повідомив очільник парламентського комітету з податкових та фінансових питань Данило Гетманцев. На столі у гаранта документ пролежав майже два тижні, адже в другому читанні його прийняли ще 1 квітня.

Закон передбачає низку нововведень, серед яких:

100% гарантування вкладів фізичних осіб під час дії воєнного стану, та ще три місяці після його скасування;

підвищення суми гарантування вкладів з 200 тис. грн до 600 тис. грн через 3 місяці після відміни воєнного стану;

вирішенян питань із реструктуризацією боргів Фонду гарантування вкладів фізосіб перед Міністерством фінансів;

надання Ощадбанку статусу учасника системи гарантування вкладів.

Усі нові правила впроваджено на наступний день після публікації закону.

Для пересічних українців новий закон перш за все стане запорукою безпеки коштів, які вони зберігають на своїх банківських рахунках. Адже навіть якщо банк збанкрутує під час війни або протягом 3 місяців після її закінчення, гроші нікуди не зникнуть. Їх у повному обсязі поверне Фнд гарантування вкладів.

Окрім того максимальна сума гарантування, яка до війни становила лише 200 тис. грн, після перемоги України над ворогом збільшиться до 600 тис. грн, тобто аж утричі. Варто зазначити, що у першій редакції закону мова йшла про встановлення суми гарантування на рівні 400 тис. грн. А от трикратне підвищення гарантій у владних колах планували аж на 1 січня 2023 року.

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