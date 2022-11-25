Українцям порадили не користуватися деякими побутовими пристроями: наслідки можуть бути фатальними

Українців попросили тимчасово обмежити користування деякими побутовими пристроями. Йдеться про пральну машину, електричну духовку, мікрохвильову піч та ліфт. Якщо є така можливість, краще взагалі забути про їх існування принаймні на найближчі дні.

Про це розповів провідний енергоексперт «Центру Разумкова» Максим Білявський. Він порадив громадянам, в чиї оселі щойно повернулося світло, протягом наступних трьох днів не вмикати пральні машинки, мікрохвильовки, електричні духові шафи та не користуватися ліфтом. Адже після останніх ударів росіян енергосистема України все ще балансується і в цей час її бажано не перевантажувати.

Звісно якщо увімкнути один з перелічених пристроїв, нічого страшного не станеться. Але без нагальної потреби робити цього не варто. Якщо велика кількість людей одночасно увімкне техніку, що поглинає багато енергії, мережа може не витримати і напруга знову зникне. Причому під час різкого вимкнення струму вірогідно постраждають і під’єднані до мережі пристрої.

Що ж стосується ліфтів, експерт порадив обладнати їх аптечками та залишити хоча б мінімальні запаси питної води на випадок, якщо в ньому застрягнуть люди. Проте здоровим людям без медичних протипоказань краще все ж обрати сходи. Адже ліфт поглинає дуже великий обсяг електроенергії.

Білявський також порадив українцям, як підготуватися до довготривалого вимкнення світла. Потрібно зробити наступне:

запастися продуктами довготривалого зберігання, наприклад консервами, сухим печивом, шоколадом тощо;

набрати з крану воду для технічних потреб та придбати кілька пляшок питної води;

купити радіо, щоб завжди бути в курсі подій.

Мешканцям багатоквартирних будинків енергетичний експерт рекомендує подумати про придбання спільного генератора. Наприклад можна «скинутися» грішми із сусідами по під’їзду.

За словами Білявського, повний блекаут – малоймовірний сценарій. Зараз ремонт українських енергетичних об’єктів йде повним ходом. У ньому задіяні близько 70 бригад електриків, які працюють практично цілодобово. Тож найближчим часом енергомережу буде збалансовано. Дії ворога непередбачувані та жорстокі, однак українці вистоять як на енергетичному, так і на воєнному фронті.