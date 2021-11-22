В Украине готовятся к подорожанию продуктов питания

Ожидается, что ближе к новому году цены на самые популярные продукты питания в Украине подорожают в среднем на 10%. Причин подорожания несколько: зимний ажиотаж на продукты и повышение стоимости энергоносителей.





Что подорожает в первую очередь

Естественно для рынка, что сперва вырастут в цене продукты, которые потребляют в пищу ежедневно: мясо, рыба, масло, овощи, яйца, фрукты. Далее ближе к праздникам подорожает и другая продукция, как это обычно бывает перед Новым Годом.

Но к концу января замечается небольшое снижение цен, как на рынках, так и в супермаркетах. В 2022 году такого может и не произойти.

В Центре экономической интеграции и социально партнерства объяснили, почему так бывает. Обычно зимой резко повышается спрос на продукты ближе к праздникам. Украинцы делают заготовки к праздничным столам, поэтому покупают больше. Из-за повышенного спроса увеличивается стоимость, так происходило и ранее.

Но также стоит учитывать скачок цен на газ и электроэнергию. Это привело к подорожанию производства фактически всех продуктов питания. Из-за этого продуктовая корзинка в конце 2021 года стоит на 30% выше, чем в начале при инфляции всего в 5%.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Бензин спрогнозировал рост цен на сахар, сало, подсолнечное масло, хлебобулочные изделия. На прежнем уровне останется только стоимость алкоголя до 2022 года.

Если рассуждать логически, то стоимость энергоносителей для предпринимателей в разы дороже, чем для физических лиц. Все компании, производящие любые продукты питания вынуждены поднять цены.

Запасаться продуктами заранее не имеет смысла. Чем раньше вырастет спрос, тем раньше начнет расти вверх цена.

В 2022 году в Верховной Раде планируют принять проект №5600, который приведет к подорожанию и алкогольной продукции.