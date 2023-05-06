Юристи назвали категорію чоловіків, яких не каратимуть за ухилення від мобілізації

Юристи опублікували важливу інформацію для чоловіків, які виїхали з країни в перший день повномасштабного вторгнення, до оголошення загальної мобілізації або початку війни. Інформація стосується того, чи загрожують їм штрафи після повернення в Україну.

На думку правників, такі чоловіки не повинні бути оштрафовані після повернення, оскільки до війни не було жодних обмежень на виїзд, а заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років ще не була введена в перший день вторгнення.

Чоловіки, які виїжджали за кордон легально, не порушуючи жодних законів, не повинні стикатися з адміністративними або кримінальними звинуваченнями після повернення в Україну.

Юристи пояснюють, що відповідальність може бути застосована лише в тому випадку, якщо чоловіки скоїли правопорушення або проступок під час перетину кордону.