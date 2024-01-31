Залишилось 29 днів: в уряді зробили важливу заяву про ціну на світло

На нещодавньому засіданні уряду 30 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що поточні тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними цієї зими. Тобто ще мінімум 29 днів вони не будуть рости. Якою ситуація буде з 1 березня поки не відомо.

Він підкреслив, що уряд продовжує підтримувати українські сім’ї, зберігаючи пільговий тариф на електроенергію на рівні 2,64 грн за кВт-год.

Прем’єр-міністр Шмигаль також підтвердив, що наразі немає відключень електроенергії в жодному регіоні і немає планів щодо їх запровадження. Він підкреслив зусилля уряду, спрямовані на відновлення 50% енергосистеми, пошкодженої внаслідок ворожих атак, додавання 2,2 ГВт потужності та збільшення потужності імпорту електроенергії до 1,7 ГВт завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E.

Всупереч цим заявам, Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, згадав в інтерв’ю Telegraph, що існують плани подвоїти тариф на електроенергію для побутових споживачів.