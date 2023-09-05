Представник президента прояснив ситуацію з екстрадицією чоловіків-утікачів в Україну

Народний депутат, член комітету Ради національної безпеки і оборони, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Радіо Свобода (проект “Свобода.Ранок”), що масової екстрадиції чоловіків-утікачів в Україну з-за кордону не буде.

“З точки зору юридичної процедури, масової екстрадиції громадян не буде. Кримінальна відповідальність має персоніфікований, індивідуальний характер”, – сказав Веніславський.

Cпособи незаконного перетину кордону

Веніславський також уточнив, що існує щонайменше три найпоширеніші способи незаконного перетину кордону: перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску, переховування під час перетину офіційного пункту пропуску та перехід на нейтральну смугу в іншій країні з використанням закордонного паспорта.

Підроблені документи: Окремий злочин

“Найпоширеніший спосіб – це використання підроблених або завідомо неправдивих документів, які дають можливість людині виїхати з країни”, – підкреслив Веніславський. Він навів приклад, коли у довідці може бути вказано, що людина є інвалідом І чи ІІ групи, що звільняє її від призову на військову службу. “З точки зору пред’явлених документів, вони офіційно перетнули державний кордон на законних підставах. Проте використання підроблених документів – це окремий злочин”, – зазначив він.

Веніславський наголосив, що саме правоохоронні органи мають реєструвати кримінальні провадження за такі дії. Ці органи також повинні встановити, чи були документи, за якими перетинали кордон, підробленими.

Після реєстрації кримінального провадження, додав Веніславський, мають бути проведені експертизи для визначення автентичності документів. Після перевірки особі, яка використовувала такі документи, може бути заочно повідомлено про підозру, а потім застосовані правила екстрадиції.

Попередня заява лідера фракції спростована

Ця заява Веніславського суперечить попередній заяві голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії. Раніше Арахамія заявляв, що військовозобов’язаним українцям, які виїхали з країни з фальшивими довідками про непридатність, може загрожувати екстрадиція назад в Україну.