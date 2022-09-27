Жовтневе підвищення пенсій і зарплат: на скільки зростуть доходи українців

З 1 жовтня в Україні збільшать мінімальну зарплату та перерахують розмір пенсій деяким категоріям пенсіонерів. Це підвищення було заплановане урядом ще минулого року та враховане у бюджеті. І хоча зараз в Україні війна, а бюджет більш ніж на 30% фінансується за рахунок допомоги міжнародних партнерів, Кабмін не відступився від своєї обіцянки. Як же зміняться доходи українців з наступного місяця?

Мінімальна зарплатня з 1 жовтня зросте на 200 грн – з 6,5 тис. грн до 6,7 тис. грн. Звісно підвишка у 3% не допоможе українцям впоратися з інфляцією, яка цьогоріч сягнула аж 30%. Тож радіти новині про збільшення мінімалки громадяни не поспішають.

Затьмарює новину про підвишку і прогноз експертів, які у 2023 році очікують підвищення цін ще на 30%. В той же час переглядати розмір мінімалки не будуть аж до 2024-го. Це вже відомо із проекту бюджету на наступний рік.

Варто також зазначити, що на зарплати частини українців збільшення мінімалки взагалі не вплине. Адже вони і так заробляють менше 6,5 тис. грн. Причому з початком війни частка населення із таким низьким заробітком збільшилася удвічі, з 11% до 24%.

Що ж стосується пенсіонерів, вони з 1 жовтня зможуть отримати доплату до 300 грн. Щоправда підвищення виплат чекає далеко не на всіх громадян похилого віку.

До переліку щасливчиків потраплять пенсіонери, як виконали вимоги щодо стажу. Вони отримають надбавку через збільшення мінімальної зарплати в країні. Крім того додаткові виплати у жовтні призначать пенсіонерам, яким вже виповнилося 70 років. Та лише якщо вони вийшли на пенсію з повним стажем і отримують зараз менше 3 тис. грн. Для них мінімальну пенсію піднімуть до 3 тис. грн.

Якщо ж у пенсіонеру за 70-т, але норма за стажем у нього не виконана, мінімалку встановлять на рівні:

2,5 тис. грн – стареньким у віці від 70 до 80 років;

2,6 тис.грн – пенсіонерам, старшим за 80 років.