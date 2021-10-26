Стали відомо, як українці найчастіше ухиляються від сплати податків

Щороку бюджет України недоотримує кількасот мільярдів гривень через хитрі схеми, що допомагають уникнути сплати податків. Найбільших втрат державна скарбниця зазнає від масових порушень митного законодавства, контрабанди, а також неофіційних зарплат «у конвертах».





Детальніше тему ухилення від сплати податків висвітлив економіст Олег Гетман, що координує групи експертів «Економічної експертної платформи». У своїх висновках він ґрунтується на дослідженнях аналітичного центру CASE Україна та Інституту соціально-економічної трансформації.

Спеціаліст порівняв наслідки використання різних схем ухилення від сплати податків на «податкові втрати» держбюджету у 2019 році. Виявляється найбільше коштів держава недоотримала через митні корупційні схеми. Збитки склали щонайменше 68 млрд грн. Та не виключено, що ця цифра сягнула навіть понад 90 млрд грн.

Ще однією «податковою ямою» для українського бюджету є зарплати «у конвертах». Через них держава за 2019 рік втратила від 24 до 94 млрд грн.

Позатим існує ще кілька «тіньових» схем, які допомагають резидентам обійти податкове законодавство:

фіктивний податковий кредит, що допомагає підприємцям уникнути сплати ПДВ – від 20 до 30 млрд грн;

незаконна оренда сільськогосподарських земельних ділянок – від 8 до 27 млрд грн;

послуги транзитних та конвертаційних центрів – від 15 до 25 млрд грн;

контрафакт – від 11,5 до 16 млрд грн;

контракти роботодавців з ФОПами 3-ї групи замість офіційного найму – від 4 до 10 млрд грн;

заниження прибутків у ФОПів 1-ї та 2-ї груп – від 6,3 до 7,6 млрд грн.

Величезні суми податкових коштів держава втрачає й на виводі підприємцями своїх заощаджень в офшори. У 2019 році сума збитків від цієї схеми склала 23-40 млрд грн. Та зараз таких операцій стало значно менше. Натомість по всій країні процвітає контрафакт та конвертаційні центри, яким «розв’язала руки» неспроможність держави припинити їх діяльність на законних підставах.