Вперше в історії Україні: НБУ зробив важливу заяву про євро та долар

В Національному банку України заявили, що незабаром можуть розпочатися дискусії про те, чи прив’язувати курс гривні до євро, а не до долара США. Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків.

У звіті підкреслюється, що долар США наразі домінує як основна валюта на валютному ринку України, виходячи з валютної структури операцій. Однак з довоєнних часів помітно зросла кількість операцій в євро серед клієнтів, особливо при купівлі безготівкової іноземної валюти, де на євро зараз припадає майже половина всіх операцій.

Ця тенденція, а також прагнення України до тіснішої інтеграції з Європою, може призвести до розгляду питання про запровадження євро як основної валюти для розрахунку обмінного курсу. Рада відзначила, що учасники ринку починають усвідомлювати важливість встановлення базового значення курсу гривні до євро.

Наглядова рада, до складу якої входять посадовці НБУ та представники комерційних банків, розпочала оцінку фінансового та валютного ринків у лютому 2024 року, а наступний огляд планує провести у серпні 2024 року.