Шахраї беруть онлайн-кредити на українців: як позбутися чужого боргу

В Україні за останні кілька років великої популярності набули мікрокредити. Невеличкий займ або так звані «гроші до зарплати» можна оформити онлайн у спеціальних мікрофінансових організаціях (МФО). Однак завдяки простоті оформлення таких кредитів шахраї почали масово використовувати цей механізм їх у своїх аферах.

Як зазначила юристка Ірина Бурченюк, такі випадки зараз трапляються ледь не щодня. Українці прокидаються зранку і дізнаються, що винні якійсь невідомій МФО десятки тисяч гривень. Експертка розповіла, як діяти в такому випадку.

Як позбутися чужого кредиту?

Перш за все потрібно подати заяву в саму організацію, що видала кредит, із вимогою надати такі документи:

копію кредитного договору;

документи, що підтверджують особу людини, яка уклала цей договір.

Також у заяві потрібно пояснити суть ситуації та, за можливості, долучити документи, які підтверджують, що ви не брали кредиту. Це можуть бути виписки з банківського рахунку, чеки тощо. Крім того в заяві повинна міститися вимога до МФО не нараховувати заборгованість за даним кредитом.

Наступний крок – зверненнутися в поліцію, щоб там зафіксували факт правопорушення. Додатково можна написати заяву і в Кіберполіцію.

Про незаконно оформлений на вас кредит потрібно обов’язково повідомити і в НБУ. А саме скласти скаргу про те, що на вас незаконно оформила кредит стороння особа, використовуючи при цьому підробні документи. Тоді Нацбанк буде зобов’язаний перевірити МФО, яка фігурує в заяві.

Коли пора йти до суду?

Якщо всі ці дії будуть марними і заборгованість не скасують, доведеться звернутися в суд із позовом про визнання кредитного договору недійсним. В процесі розгляду справи потрібно надати докази, що ви не укладали цього договору і взагалі не реєструвалися на сайті даної мікрокредитної організації.

Також на думку юристки варто подати до суду клопотання про:

отримання від мобільного оператора даних про номер, який використовувався при оформленні кредиту (виписка дзвінків та СМС, місцезнаходження абонента тощо);

інформація від банку про рахунок, на який перерахували кредитні кошти.

Бурченюк також зазначила, що жертв кредитного шахрайства можуть переслідувати колектори МФО, якій вони нібито винні гроші. Таких людей ні в якому разі не можна впускати в своє житло, а все спілкування з ними обов’язково документувати.