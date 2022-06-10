Приватбанк почав виплачувати українським родинам по 2500 грн: хто може отримати

У державному ПриватБанку тепер виплачують матеріальну допомогу від українського Міністерства соціальної політики та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Виплати в сумі 2500 грн призначені малозабезпеченим родинам із регіонів, що найбільше постраждали внаслідок військових дій.





У прес службі Привату пояснили, що для отримання належних виплат громадянам не потрібно реєструватися чи подавати якісь заявки. Система сама визначає, кому належить видати матеріальну допомогу, на основі даних державних реєстрів.

До переліку отримувачів виплат входять всі українські родини, які офіційно вважаються малозабезпеченими, та до початку війни проживали у одному з найбільш постраждалих від війни регіонів країни. Зокрема йдеться про: Луганську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську, Харківську, Херсонську та Миколаївську області.

Кошти банк перераховує безпосередньо голові родини на його банківську карту за допомогою послуги PrivatMoney. Сама картка може бути видана будь яким українським банком, не обов’язково Приватом. Поте вона повинна повинна бути зареєстрована у Мінсоцполітики і закріплена саме за цією малозабезпеченою родиною як рахунок для виплати матеріальної допомоги.

Якщо ж у голови домогосподарства, якому призначені виплати, немає банківської карти, він може отримати допомогу й іншим способом. Наприклад, прийти особисто до будь якого відділення ПриватБанку та забрати свої гроші готівкою у касі, або ж зателефонувати за номером 3700 до колл-центру Привату.

Нагадаємо, що зараз у багатьох українців з’явився шанс отримати фінансову допомогу від однієї або одразу ж кількох міжнародних організацій. Для цього їм потрібно лише подати заявку на спеціальній платформі «є-Допомога». Цей сервіс почав приймати заявки від українців, постраждалих внаслідок війни, з 31 травня. Лише за перші три дні його роботи було прийнято більш ніж 600 тис. заявок від бажаючих отримати матеріальну допомогу.