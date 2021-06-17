Знайдена 1 гривня, за яку кожен бажаючий може отримати 30 тисяч

Державні монети, що випускалися у перші роки незалежності України, користуються великим попитом серед колекціонерів та нумізматів. Причина такого явища цілком зрозуміла. На початку 90-х було випущено низку грошових знаків, що мали невеликі тиражі. Знайти їх зараз нелегко, а отже й коштують вони чимало.





Однією з таких унікальних грошових одиниць є латунна монета номіналом 1 гривня, яку було випущено у 1992 році. Саме вона останнім часом наробила чималого шуму на українських аукціонах. Наразі за таку копійку можуть заплатити від 15 до 30 тис. гривень, тобто майже 1 тис. євро.

Головною особливістю монети є гладкий рант (ребро), без жодних надписів чи насічок. Якщо ж на ребрі монети міститься надпис 1992, за неї вже не заплатять таку велику суму. Проте її також можна доволі вигідно продати.

Виготовлений раритет із металу 1.1 ААГ (світла латунь). Шрифт монети має бути пласким, а розмір штампу – рівним 24,5-25 міліметрам. Гладкий кант монети повинен бути до того ж доволі вузьким. Є й вимоги до вигляду тризубця на лицьовій стороні грошового знаку – середній його зубчик має бути трохи більш загостреним, ніж на інших монетах гривневого номіналу.

Монету, що повністю відповідає усім зазначеним параметрам, буде нескладно продати за солідну суму. На профільних сайтах для нумізматів за неї точно дадуть не менше 30 тис. грн. Щодо звичайних маркетплейсів, як то OLX, – більше, ніж на 15 тисяч гривень розраховувати не варто.

Найкращим варіантом вигідного продажу монети стане, звісно ж, інтернет аукціон. Там кінцева ціна монети може навіть перевищити суму у 30 тис. грн. До прикладу, нещодавно на одному з таких ресурсів 1 гривню 1992 року продали аж за 31 114 гривень. Торгувалося за унікальний екземпляр близько півсотні покупців.