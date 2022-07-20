Євро пішов вниз після злету: курс валют на четвер, 21 липня

Європейська валюта продовжує “плавати” в Україні. Після вчорашнього різкого здорожчання Національний банк України вирішив зменшити її вартість. На 21 липня НБУ встановив курс євро на рівні 29 гривень та 80 копійок. В Порівняння з середою, Євро подешевшав на 20 копійок.





Впали в ціні і інші європейські валюти. Злотий опустився на 7 копійок. У четвер за нього проситимуть 6 гривень та 23 копійки. Румунський лей втратив 4 копійки, і торгуватиметься на рівні 5 гривень та 3 копійок.

Долар продовжує торгуватись по фіксованій ціні – 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 21 липня 2022