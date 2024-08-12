Влада взялась за перекази з карти на карту між фізичними особами

Комітет Верховної Ради України з питань податкової політики рекомендував Національному банку України (НБУ) посилити моніторинг операцій з банківськими рахунками фізичних осіб та розглянути можливість запровадження обмежень на переказ коштів між банківськими картками.

Таку рекомендацію оприлюднив голова комітету Данило Гетманцев, член партії “Слуга народу”. Він пояснив, що ці пропозиції є частиною рішення за результатами слухань з головою НБУ Андрієм Пишним.

Серед рекомендацій комітету – порадити НБУ оцінити необхідність запровадження лімітів на платіжні операції з використанням електронних платіжних інструментів. У рекомендаціях підкреслюється важливість захисту інтересів законних споживачів при впровадженні цих заходів.

Крім того, комітет закликав НБУ вжити “більш ефективних заходів” для боротьби з порушеннями платіжного законодавства. Зокрема, рекомендації закликають до посилення вимог щодо:

систем моніторингу транзакцій

систем управління ризиками

систем внутрішнього контролю для провайдерів платіжних послуг

Крім того, комітет очікує, що НБУ продовжить свої зусилля з виявлення та ліквідації схем, які використовують платіжну інфраструктуру для незаконної діяльності. Це включає в себе зловживання шахраями індивідуальними рахунками для проведення шахрайських транзакцій від імені інших осіб, які часто називають “дропами”.