Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 октября, на растущей Луне идеально проводить время с интересными, неординарными людьми, проявлять инициативу в делах и отчаянно экспериментировать. Не забудьте также и о любовной сфере: это один из самых мощных и энергетически позитивных дней лунного месяца.

♈ Овен

Все начинается с вашего тела, Овен. Все начинается с того, как вы относитесь к себе внутри. Сегодня вас призывают уделять первоочередное внимание здоровью и благополучию. Чтобы настроиться на потребности вашего «священного сосуда» и взращивать его так, как вы чувствуете интуитивно. В это время также рекомендуется поэкспериментировать с новой диетой или фитнесом. Однако дело не в подсчете калорий. Речь идет о признании вашей потребности в определенных питательных веществах и комплексном уходе за собой.

Космический совет: настройтесь на потребности своего тела.

♉ Телец

Мы поняли, Телец! Земная школа была тяжелой для вас. Время от времени вы чувствуете желание сбежать, найти выход, призвать своих друзей из далекой галактики. Но пока вы еще здесь, повторяете определенные шаблоны по петле. Сегодня звезды напоминают вам, что есть выход, и он требует, чтобы вы отпустили необходимость соответствовать чьим-то ожиданиям. Покажите самую дикую, самую сумасшедшую версию себя и знайте, что тем самым вы переписываете сценарий для себя и всего поколения.

Космический совет: назовите новую главу своей жизни «безумной».

♊ Близнецы

Это не ваша работа, Близнецы, думать о том, чтобы всем было комфортно. Эта глава вашей жизни посвящена смелости вне границ и нестандартному мышлению до тех пор, пока «коробка» не станет иллюзией. Речь идет об освобождении себя от бремени ожиданий других людей. Помни, все, что ты ищешь, лежит по ту сторону страха. Сегодня вас также учат отказаться от свода правил, когда дело доходит до любви и отношений. Секрет построения настоящих отношений заключается в том, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией себя.

Космический совет: пришло время оставить старые «законы».

♋ Рак

Когда Меркурий выходит из ретроградного движения, вы чувствуете себя болтливой Кэти. Вы хотите воссоединиться со всеми своими друзьями, проведите пальцем вправо, как профессионал, и проверьте свои предыдущие «матчи», чтобы увидеть, есть ли вообще какой-либо потенциал. Но баланс — это всегда ключевое слово, особенно, когда мы находимся в сезоне Весов. Так что не забудьте запланировать время для себя в своем календаре. Не забывайте есть, молиться, любить, медитировать и время от времени обращать свой взор внутрь себя как форму священной заботы о себе.

Космический совет: ключевое слово сегодня — «баланс».

♌ Лев

Медитация — это не просто сидеть в тишине, наблюдая за своим дыханием и своими мыслями. Речь идет о движении все глубже и глубже в океан осознания. Речь идет о том, чтобы осознать себя и распознать эти разрушительные модели мышления. Сегодня вас просят оставить место для того, что должно быть исцелено, не осуждая это и не пристраивая к этому историю. Дух знает, что лучше для тебя, сейчас и в каждый момент, Лео. Все, что вам нужно сделать, это стать единым целым с потоком.

Космический совет: погрузитесь в океан осознания.

♍ Дева

Дева, вам не следует подумать о своих материальных ценностях, потому что боитесь того, что может принести завтрашний день. Сегодня Великий Дух хочет, чтобы вы немного ослабили хватку. Чтобы перенаправить ваше внимание с «недостатка» на «изобилие». Повторяйте аффирмацию Луизы Хей: «Я думаю масштабно, а затем позволяю себе получать еще больше хорошего от своей жизни».

Космический совет: сделайте метафорический прыжок от недостатка к изобилию.

♎ Весы

Напоминаем: мы все еще в разгаре сезона Весов. Другими словами, это ваш призыв быть звездой каждого шоу. Показать себя самой яркой и смелой версией себя, не беспокоясь о том, как вас воспримут другие люди. При этом обращайте внимание на то, как вас призывают взять на себя ответственность и проложить новый путь. Да, вы лидер в своем роде, и это то, о чем вас прямо сейчас уведомляют

Космический совет: проложите новый путь к счастью.

♏ Скорпион

Вот в чем дело, Скорпион: ты всегда был полон надежд. Мечтательный. Идеалистический. Тот, кто верил, что все изменится к лучшему и что за облаками есть радуга. Сегодня вас просят снова задействовать эту сторону себя и посмотреть, как ваша романтическая жизнь трансформируется вместе с вами. Нет молитвы, которая осталась бы без ответа, прекрасная, и это то, что вы начинаете осознавать сегодня.

Космический совет: позвольте осуществиться вашим мечтам и желаниям.

♐ Стрелец

Вы провели довольно много времени за чертежной доской. Вы потратили довольно много времени, представляя себе новую реальность и задаваясь вопросом, каково это — пройти через портал нового. Пришло время упорядочить действия. Чтобы разбить большую цель на маленькие цели, когда вы обязуетесь каждый божий день проявлять то, во что вы верите. Постоянные действия окажутся секретом успеха.

Космический совет: сосредоточьтесь на постоянных усилиях.

♑ Козерог

За некоторые мечты стоит бороться. Повторяем: за некоторые мечты стоит бороться. Итак, превратите свою боль в силу, продвигаясь вперед и вперед. Несмотря на то, что показывает вам ваша нынешняя реальность, вы доберетесь до вершины. Чего не хочется делать: старайтесь делать все самостоятельно. Что вы можете сделать: делегируйте полномочия везде, где это необходимо, и уважайте вклад вашей команды.

Космический совет: доверьтесь своей способности добраться до вершины.

♒ Водолей

Вот в чем дело, Водолей: вам не нужно лечить или исправлять всех. Ваша самооценка не прямо пропорциональна тому, сколько времени и энергии вы отдаете другим. Итак, призовите свою силу обратно к себе, и сделайте это без извинений. Обрежьте шнуры, когда это необходимо. Сегодня вас призывают начать революцию в заботе о себе, которая изменит вас больше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: призовите свою силу к себе.

♊ Рыбы

Мы все ясновидящие в той или иной форме. Мы все уникальным образом подключены к космическому ритму. Как водный знак, вы понимаете это на глубоком уровне, Рыбы. Сегодня вас призывают доверять импульсам, которые вы, кажется, получаете из ниоткуда, поскольку они продвигают вас в направлении роста. То, что вас просят сделать, это то, что никогда не делалось раньше. Но, опять же, вы подписались, чтобы начать революцию.

Космический совет: смело идите в неизвестность.