Курс долара сягнув рекордних значень за останні 20 років: євро залишився далеко позаду

Долар США днями сягнув рекордно високої позначки у співвідношенні з іншими світовими валютами за останні 20 років. Стрімкий ріст курсу експерти пов’язують із сенсаційною заявою Джерома Пауелла, очільника Федеральної резервної системи США. Своїми словами він чітко дав зрозуміти, що відсоткові ставки найближчим часом залишаться досить високими. Адже лише так ФРН зможе запобігти зростанню інфляції.





Так станом на 29 серпня індекс долара сягнув показника 109,48. Цей індекс відображає стан долара у відношенні до шести основних світових валют – євро, японської єни, британського фунту стерлінгів, канадського долара, швейцарського франка та шведської крони.

У японській валюті вартість долара сягнула 138,81 єни, побивши останній рекорд, встановлений 21 липня поточного року. Тим часом вартість фунту стерлінгів сягнула мінімального значення за останні 2,5 років – лише 1,16 фунта/$.

Що вже казати про євро, для якого падіння нижче долара – це справжній нонсенс. Зараз єдина європейська валюта коштує лише 0,99 євро/$. Хоча такий показник можна зрозуміти, адже енергетичний шантаж росії завдав значної економічної шкоди країнам єврозони.

У своїй заяві голова ФРН також зазначив, що очікує подальшого зростання індекса долара до інших світових валют. Він прогнозує значення вище 110 пунктів, обгрунтовуючи це побоюваннями провідних центральних банків світу щодо чергового підвищення ФРН облікової ставки.

Та й не дивно, адже Пауелл напряму заявив про це на нещодавній конференції центробанків, що відбулася 26 серпня. Він пообіцяв підняти ставку настільки високо і тримати її так довго, скільки буде потрібно для ефективної боротьби з інфляцією.

Стратегія ФРН щодо підвищення облікової ставки цілком зрозуміла. Для Штатів інфляція – явище незвичне і вкрай неприємне. Тим більше, що цьогоріч показник інфляції вже встиг утричі перевищити очікування Федеральної резервної системи. Тож схоже у найближчі кілька місяців індекс долара продовжить рости, а інші світові валюти – стабільно знижуватися у відношення до амбітного «американця».