Будь-який пристрій, що працює від електрики, виділяє тепло, і смартфон тут не виняток. Іноді він ледь теплий, а іноді нагрівається настільки, що його неприємно тримати в руці. Здебільшого це нормальна робота електроніки, але в деяких випадках нагрів сигналізує про несправність і навіть становить загрозу. Розповідаємо, чому смартфони гріються, як відрізнити звичайне тепло від тривожного і що робити, якщо телефон перегрівся.

Що саме гріється всередині смартфона

Основні джерела тепла в смартфоні добре відомі. Це процесор (SoC), акумулятор, модулі зв’язку (мобільний модем, Wi-Fi, Bluetooth і GPS), а також дисплей. У компактному корпусі без вентиляторів усе це тепло доводиться відводити пасивно, через металеві пластини, графітові плівки або випарні камери, а зрештою через корпус у руку користувача. Саме тому нагрів так добре відчувається.

Найчастіше смартфон нагрівається з кількох причин.

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Високе навантаження. Ігри з вибагливою графікою, зйомка та монтаж відео в 4K, тривалі відеодзвінки, навігація з увімкненим екраном або кілька важких застосунків одночасно змушують процесор працювати на межі можливостей. Чим вища частота і навантаження, тим більше тепла він виділяє.

Ігри з вибагливою графікою, зйомка та монтаж відео в 4K, тривалі відеодзвінки, навігація з увімкненим екраном або кілька важких застосунків одночасно змушують процесор працювати на межі можливостей. Чим вища частота і навантаження, тим більше тепла він виділяє. Заряджання, особливо швидке. Під час заряджання акумулятор неминуче нагрівається, і що потужніший зарядний пристрій, то відчутніше тепло. Якщо ж водночас грати чи дивитися відео, смартфон отримує подвійне навантаження і може розігрітися дуже сильно.

Під час заряджання акумулятор неминуче нагрівається, і що потужніший зарядний пристрій, то відчутніше тепло. Якщо ж водночас грати чи дивитися відео, смартфон отримує подвійне навантаження і може розігрітися дуже сильно. Слабкий сигнал мережі. Коли зв’язок поганий, модем постійно підвищує потужність передавача й шукає базові станції. Через це телефон може грітися навіть без активного використання, наприклад у підвалі, ліфті чи далеко від вишок.

Коли зв’язок поганий, модем постійно підвищує потужність передавача й шукає базові станції. Через це телефон може грітися навіть без активного використання, наприклад у підвалі, ліфті чи далеко від вишок. Фонова активність. Синхронізація фото з хмарою, оновлення застосунків або програма, що «зависла» і безперервно навантажує процесор, також викликають нагрів. Якщо смартфон стабільно теплий навіть із вимкненим екраном, варто переглянути статистику батареї в налаштуваннях. Нерідко там знаходиться застосунок-винуватець, а в гіршому випадку причиною може бути шкідливе ПЗ.

Синхронізація фото з хмарою, оновлення застосунків або програма, що «зависла» і безперервно навантажує процесор, також викликають нагрів. Якщо смартфон стабільно теплий навіть із вимкненим екраном, варто переглянути статистику батареї в налаштуваннях. Нерідко там знаходиться застосунок-винуватець, а в гіршому випадку причиною може бути шкідливе ПЗ. Зовнішні умови. Пряме сонце, торпедо автомобіля влітку, щільний чохол або заряджання під подушкою заважають телефону віддавати тепло, і температура швидко зростає.

Пряме сонце, торпедо автомобіля влітку, щільний чохол або заряджання під подушкою заважають телефону віддавати тепло, і температура швидко зростає. Несправності. Зношений акумулятор, проблемний контролер живлення, пошкоджений модуль зв’язку чи висохла термопаста порушують нормальну роботу і тепловідведення. У такому разі нагрів стає аномальним і з’являється навіть у простих сценаріях.

Знімок смартфона тепловізором показує, що найсильніше гріється центральна частина корпусу. Фото: Srnec media / Wikimedia Commons

Коли нагрів вважається нормальним

Короткочасний нагрів під час гри, зйомки чи швидкого заряджання сам по собі не небезпечний. Виробники закладають у смартфони кілька рівнів захисту. Перший з них це тротлінг, тобто автоматичне зниження частоти процесора, коли його температура наближається до критичної. Якщо гарячий смартфон раптом почав пригальмовувати, а частота кадрів у грі впала, це означає, що спрацював захист, а не що телефон зламався.

Другий рівень стосується акумулятора. Більшість сучасних смартфонів сповільнюють або тимчасово призупиняють заряджання, коли батарея надто гаряча, а iPhone і багато Android-моделей у крайньому разі показують попередження й обмежують роботу, доки пристрій не охолоне. Apple, наприклад, рекомендує користуватися iPhone за температури навколишнього середовища від 0 до 35 °C.

Утім, навіть «безпечний» нагрів не минає безслідно. Літій-іонні акумулятори найкраще почуваються за кімнатної температури, а регулярна робота в гарячому стані прискорює їхнє старіння. Тож якщо телефон постійно гріється, батарея втрачатиме ємність помітно швидше.

Тривожні ознаки, з якими не варто жартувати

Є кілька симптомів, які свідчать, що з пристроєм щось не так і нагрів уже не можна вважати нормальним.

Смартфон сам вимикається або перезавантажується через перегрів. Це означає, що штатний захист не справляється і системі доводиться аварійно знеструмлювати пристрій.

Це означає, що штатний захист не справляється і системі доводиться аварійно знеструмлювати пристрій. Корпус обпікає руку. Таке сильне нагрівання може вказувати на проблеми з акумулятором, а в найгіршому випадку батарея здатна загорітися.

Таке сильне нагрівання може вказувати на проблеми з акумулятором, а в найгіршому випадку батарея здатна загорітися. З’являються збої та сильні гальма. Якщо після охолодження все минає, але ситуація регулярно повторюється, краще звернутися до сервісного центру.

Якщо після охолодження все минає, але ситуація регулярно повторюється, краще звернутися до сервісного центру. Змінюється форма корпусу. Задня кришка відходить, екран піднімається, а телефон перестає рівно лежати на столі. Це класична ознака роздутого акумулятора, і вона найнебезпечніша з усіх.

Задня кришка відходить, екран піднімається, а телефон перестає рівно лежати на столі. Це класична ознака роздутого акумулятора, і вона найнебезпечніша з усіх. Пристрій сильно гріється в режимі очікування, хоча жодних фонових завдань немає і статистика батареї не показує активних застосунків.

Роздутий акумулятор смартфона помітно вигинається. Фото: Saimmx / Wikimedia Commons

Роздутий акумулятор потребує особливої обережності. Пристроєм із такою батареєю не можна далі користуватися і тим більше заряджати його. Акумулятор не можна натискати, згинати чи проколювати, бо пошкодження може спричинити займання. Найкраще вимкнути смартфон, покласти його на негорючу поверхню подалі від легкозаймистих речей і якнайшвидше віднести до сервісу на заміну батареї.

Як охолодити смартфон і не допустити перегріву

Якщо телефон помітно нагрівся, допоможуть прості кроки. Закрийте ігри та важкі застосунки, від’єднайте зарядний пристрій і зніміть чохол. Можна ненадовго ввімкнути режим польоту, щоб розвантажити модулі зв’язку. Покладіть смартфон у тінь на тверду поверхню й дайте йому охолонути природним шляхом.

А от класти гарячий телефон у холодильник чи морозилку не варто. Різкий перепад температур може спричинити конденсацію вологи всередині корпусу, а вона небезпечніша за саме тепло.

Щоб нагрів не ставав проблемою, варто дотримуватися кількох звичок. Користуйтеся оригінальними або сертифікованими зарядними пристроями, не заряджайте смартфон під подушкою чи на м’яких меблях і не залишайте його на сонці або в машині в спеку. Під час заряджання краще не запускати ігри, а якщо телефон постійно гріється без видимих причин, перевірте статистику батареї, оновіть систему і за потреби зверніться до сервісу.

Отже, легкий і короткочасний нагрів є нормальною частиною роботи смартфона. Але якщо тепло стає аномальним і супроводжується вимкненнями, збоями чи деформацією корпусу, ризикувати не варто. Такий пристрій краще не використовувати й показати фахівцям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кремній роздувається на 400% під час заряджання, і вчені знайшли спосіб приборкати цю проблему. Кремнієві аноди здатні в рази збільшити ємність літій-іонних акумуляторів, але через сильне розширення швидко руйнуються. Дослідники вважають, що вирішити проблему допоможе гнучкий захисний шар, який рухатиметься разом із матеріалом.