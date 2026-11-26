Будь-який пристрій, що працює від електрики, виділяє тепло, і смартфон тут не виняток. Іноді він ледь теплий, а іноді нагрівається настільки, що його неприємно тримати в руці. Здебільшого це нормальна робота електроніки, але в деяких випадках нагрів сигналізує про несправність і навіть становить загрозу. Розповідаємо, чому смартфони гріються, як відрізнити звичайне тепло від тривожного і що робити, якщо телефон перегрівся.
Що саме гріється всередині смартфона
Основні джерела тепла в смартфоні добре відомі. Це процесор (SoC), акумулятор, модулі зв’язку (мобільний модем, Wi-Fi, Bluetooth і GPS), а також дисплей. У компактному корпусі без вентиляторів усе це тепло доводиться відводити пасивно, через металеві пластини, графітові плівки або випарні камери, а зрештою через корпус у руку користувача. Саме тому нагрів так добре відчувається.
Найчастіше смартфон нагрівається з кількох причин.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
- Високе навантаження. Ігри з вибагливою графікою, зйомка та монтаж відео в 4K, тривалі відеодзвінки, навігація з увімкненим екраном або кілька важких застосунків одночасно змушують процесор працювати на межі можливостей. Чим вища частота і навантаження, тим більше тепла він виділяє.
- Заряджання, особливо швидке. Під час заряджання акумулятор неминуче нагрівається, і що потужніший зарядний пристрій, то відчутніше тепло. Якщо ж водночас грати чи дивитися відео, смартфон отримує подвійне навантаження і може розігрітися дуже сильно.
- Слабкий сигнал мережі. Коли зв’язок поганий, модем постійно підвищує потужність передавача й шукає базові станції. Через це телефон може грітися навіть без активного використання, наприклад у підвалі, ліфті чи далеко від вишок.
- Фонова активність. Синхронізація фото з хмарою, оновлення застосунків або програма, що «зависла» і безперервно навантажує процесор, також викликають нагрів. Якщо смартфон стабільно теплий навіть із вимкненим екраном, варто переглянути статистику батареї в налаштуваннях. Нерідко там знаходиться застосунок-винуватець, а в гіршому випадку причиною може бути шкідливе ПЗ.
- Зовнішні умови. Пряме сонце, торпедо автомобіля влітку, щільний чохол або заряджання під подушкою заважають телефону віддавати тепло, і температура швидко зростає.
- Несправності. Зношений акумулятор, проблемний контролер живлення, пошкоджений модуль зв’язку чи висохла термопаста порушують нормальну роботу і тепловідведення. У такому разі нагрів стає аномальним і з’являється навіть у простих сценаріях.
Коли нагрів вважається нормальним
Короткочасний нагрів під час гри, зйомки чи швидкого заряджання сам по собі не небезпечний. Виробники закладають у смартфони кілька рівнів захисту. Перший з них це тротлінг, тобто автоматичне зниження частоти процесора, коли його температура наближається до критичної. Якщо гарячий смартфон раптом почав пригальмовувати, а частота кадрів у грі впала, це означає, що спрацював захист, а не що телефон зламався.
Другий рівень стосується акумулятора. Більшість сучасних смартфонів сповільнюють або тимчасово призупиняють заряджання, коли батарея надто гаряча, а iPhone і багато Android-моделей у крайньому разі показують попередження й обмежують роботу, доки пристрій не охолоне. Apple, наприклад, рекомендує користуватися iPhone за температури навколишнього середовища від 0 до 35 °C.
Утім, навіть «безпечний» нагрів не минає безслідно. Літій-іонні акумулятори найкраще почуваються за кімнатної температури, а регулярна робота в гарячому стані прискорює їхнє старіння. Тож якщо телефон постійно гріється, батарея втрачатиме ємність помітно швидше.
Тривожні ознаки, з якими не варто жартувати
Є кілька симптомів, які свідчать, що з пристроєм щось не так і нагрів уже не можна вважати нормальним.
- Смартфон сам вимикається або перезавантажується через перегрів. Це означає, що штатний захист не справляється і системі доводиться аварійно знеструмлювати пристрій.
- Корпус обпікає руку. Таке сильне нагрівання може вказувати на проблеми з акумулятором, а в найгіршому випадку батарея здатна загорітися.
- З’являються збої та сильні гальма. Якщо після охолодження все минає, але ситуація регулярно повторюється, краще звернутися до сервісного центру.
- Змінюється форма корпусу. Задня кришка відходить, екран піднімається, а телефон перестає рівно лежати на столі. Це класична ознака роздутого акумулятора, і вона найнебезпечніша з усіх.
- Пристрій сильно гріється в режимі очікування, хоча жодних фонових завдань немає і статистика батареї не показує активних застосунків.
Роздутий акумулятор потребує особливої обережності. Пристроєм із такою батареєю не можна далі користуватися і тим більше заряджати його. Акумулятор не можна натискати, згинати чи проколювати, бо пошкодження може спричинити займання. Найкраще вимкнути смартфон, покласти його на негорючу поверхню подалі від легкозаймистих речей і якнайшвидше віднести до сервісу на заміну батареї.
Як охолодити смартфон і не допустити перегріву
Якщо телефон помітно нагрівся, допоможуть прості кроки. Закрийте ігри та важкі застосунки, від’єднайте зарядний пристрій і зніміть чохол. Можна ненадовго ввімкнути режим польоту, щоб розвантажити модулі зв’язку. Покладіть смартфон у тінь на тверду поверхню й дайте йому охолонути природним шляхом.
А от класти гарячий телефон у холодильник чи морозилку не варто. Різкий перепад температур може спричинити конденсацію вологи всередині корпусу, а вона небезпечніша за саме тепло.
Щоб нагрів не ставав проблемою, варто дотримуватися кількох звичок. Користуйтеся оригінальними або сертифікованими зарядними пристроями, не заряджайте смартфон під подушкою чи на м’яких меблях і не залишайте його на сонці або в машині в спеку. Під час заряджання краще не запускати ігри, а якщо телефон постійно гріється без видимих причин, перевірте статистику батареї, оновіть систему і за потреби зверніться до сервісу.
Отже, легкий і короткочасний нагрів є нормальною частиною роботи смартфона. Але якщо тепло стає аномальним і супроводжується вимкненнями, збоями чи деформацією корпусу, ризикувати не варто. Такий пристрій краще не використовувати й показати фахівцям.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кремній роздувається на 400% під час заряджання, і вчені знайшли спосіб приборкати цю проблему. Кремнієві аноди здатні в рази збільшити ємність літій-іонних акумуляторів, але через сильне розширення швидко руйнуються. Дослідники вважають, що вирішити проблему допоможе гнучкий захисний шар, який рухатиметься разом із матеріалом.