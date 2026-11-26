Любое устройство, работающее от электричества, выделяет тепло, и смартфон здесь не исключение. Иногда он едва тёплый, а иногда нагревается настолько, что его неприятно держать в руке. Чаще всего это нормальная работа электроники, но в некоторых случаях нагрев сигнализирует о неисправности и даже представляет угрозу. Рассказываем, почему смартфоны греются, как отличить обычное тепло от тревожного и что делать, если телефон перегрелся.

Что именно греется внутри смартфона

Основные источники тепла в смартфоне хорошо известны. Это процессор (SoC), аккумулятор, модули связи (мобильный модем, Wi-Fi, Bluetooth и GPS), а также дисплей. В компактном корпусе без вентиляторов всё это тепло приходится отводить пассивно, через металлические пластины, графитовые плёнки или испарительные камеры, а в конечном счёте через корпус в руку пользователя. Именно поэтому нагрев так хорошо ощущается.

Чаще всего смартфон нагревается по нескольким причинам.

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Высокая нагрузка. Игры с требовательной графикой, съёмка и монтаж видео в 4K, долгие видеозвонки, навигация с включённым экраном или несколько тяжёлых приложений одновременно заставляют процессор работать на пределе возможностей. Чем выше частота и нагрузка, тем больше тепла он выделяет.

Игры с требовательной графикой, съёмка и монтаж видео в 4K, долгие видеозвонки, навигация с включённым экраном или несколько тяжёлых приложений одновременно заставляют процессор работать на пределе возможностей. Чем выше частота и нагрузка, тем больше тепла он выделяет. Зарядка, особенно быстрая. Во время зарядки аккумулятор неизбежно нагревается, и чем мощнее зарядное устройство, тем ощутимее тепло. Если же одновременно играть или смотреть видео, смартфон получает двойную нагрузку и может разогреться очень сильно.

Во время зарядки аккумулятор неизбежно нагревается, и чем мощнее зарядное устройство, тем ощутимее тепло. Если же одновременно играть или смотреть видео, смартфон получает двойную нагрузку и может разогреться очень сильно. Слабый сигнал сети. Когда связь плохая, модем постоянно повышает мощность передатчика и ищет базовые станции. Из-за этого телефон может греться даже без активного использования, например в подвале, лифте или вдали от вышек.

Когда связь плохая, модем постоянно повышает мощность передатчика и ищет базовые станции. Из-за этого телефон может греться даже без активного использования, например в подвале, лифте или вдали от вышек. Фоновая активность. Синхронизация фото с облаком, обновление приложений или программа, которая «зависла» и непрерывно нагружает процессор, тоже вызывают нагрев. Если смартфон стабильно тёплый даже с выключенным экраном, стоит посмотреть статистику батареи в настройках. Нередко там находится приложение-виновник, а в худшем случае причиной может быть вредоносное ПО.

Синхронизация фото с облаком, обновление приложений или программа, которая «зависла» и непрерывно нагружает процессор, тоже вызывают нагрев. Если смартфон стабильно тёплый даже с выключенным экраном, стоит посмотреть статистику батареи в настройках. Нередко там находится приложение-виновник, а в худшем случае причиной может быть вредоносное ПО. Внешние условия. Прямое солнце, торпедо автомобиля летом, плотный чехол или зарядка под подушкой мешают телефону отдавать тепло, и температура быстро растёт.

Прямое солнце, торпедо автомобиля летом, плотный чехол или зарядка под подушкой мешают телефону отдавать тепло, и температура быстро растёт. Неисправности. Изношенный аккумулятор, проблемный контроллер питания, повреждённый модуль связи или высохшая термопаста нарушают нормальную работу и теплоотвод. В таком случае нагрев становится аномальным и появляется даже в простых сценариях.

Снимок смартфона тепловизором показывает, что сильнее всего греется центральная часть корпуса. Фото: Srnec media / Wikimedia Commons

Когда нагрев считается нормальным

Кратковременный нагрев во время игры, съёмки или быстрой зарядки сам по себе не опасен. Производители закладывают в смартфоны несколько уровней защиты. Первый из них это троттлинг, то есть автоматическое снижение частоты процессора, когда его температура приближается к критической. Если горячий смартфон вдруг начал притормаживать, а частота кадров в игре упала, это значит, что сработала защита, а не что телефон сломался.

Второй уровень касается аккумулятора. Большинство современных смартфонов замедляют или временно приостанавливают зарядку, когда батарея слишком горячая, а iPhone и многие Android-модели в крайнем случае показывают предупреждение и ограничивают работу, пока устройство не остынет. Apple, например, рекомендует пользоваться iPhone при температуре окружающей среды от 0 до 35 °C.

Впрочем, даже «безопасный» нагрев не проходит бесследно. Литий-ионные аккумуляторы лучше всего чувствуют себя при комнатной температуре, а регулярная работа в горячем состоянии ускоряет их старение. Так что если телефон постоянно греется, батарея будет терять ёмкость заметно быстрее.

Тревожные признаки, с которыми не стоит шутить

Есть несколько симптомов, которые говорят о том, что с устройством что-то не так и нагрев уже нельзя считать нормальным.

Смартфон сам выключается или перезагружается из-за перегрева. Это значит, что штатная защита не справляется и системе приходится аварийно обесточивать устройство.

Это значит, что штатная защита не справляется и системе приходится аварийно обесточивать устройство. Корпус обжигает руку. Такой сильный нагрев может указывать на проблемы с аккумулятором, а в худшем случае батарея способна загореться.

Такой сильный нагрев может указывать на проблемы с аккумулятором, а в худшем случае батарея способна загореться. Появляются сбои и сильные тормоза. Если после остывания всё проходит, но ситуация регулярно повторяется, лучше обратиться в сервисный центр.

Если после остывания всё проходит, но ситуация регулярно повторяется, лучше обратиться в сервисный центр. Меняется форма корпуса. Задняя крышка отходит, экран приподнимается, а телефон перестаёт ровно лежать на столе. Это классический признак вздутого аккумулятора, и он самый опасный из всех.

Задняя крышка отходит, экран приподнимается, а телефон перестаёт ровно лежать на столе. Это классический признак вздутого аккумулятора, и он самый опасный из всех. Устройство сильно греется в режиме ожидания, хотя никаких фоновых задач нет и статистика батареи не показывает активных приложений.

Вздутый аккумулятор смартфона заметно выгибается. Фото: Saimmx / Wikimedia Commons

Вздутый аккумулятор требует особой осторожности. Устройством с такой батареей нельзя дальше пользоваться и тем более заряжать его. Аккумулятор нельзя нажимать, сгибать или прокалывать, поскольку повреждение может привести к возгоранию. Лучше всего выключить смартфон, положить его на негорючую поверхность подальше от легковоспламеняющихся вещей и как можно скорее отнести в сервис для замены батареи.

Как охладить смартфон и не допустить перегрева

Если телефон заметно нагрелся, помогут простые шаги. Закройте игры и тяжёлые приложения, отключите зарядное устройство и снимите чехол. Можно ненадолго включить режим полёта, чтобы разгрузить модули связи. Положите смартфон в тень на твёрдую поверхность и дайте ему остыть естественным путём.

А вот класть горячий телефон в холодильник или морозилку не стоит. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри корпуса, а она опаснее самого тепла.

Чтобы нагрев не становился проблемой, стоит придерживаться нескольких привычек. Пользуйтесь оригинальными или сертифицированными зарядными устройствами, не заряжайте смартфон под подушкой или на мягкой мебели и не оставляйте его на солнце или в машине в жару. Во время зарядки лучше не запускать игры, а если телефон постоянно греется без видимых причин, проверьте статистику батареи, обновите систему и при необходимости обратитесь в сервис.

Итак, лёгкий и кратковременный нагрев является нормальной частью работы смартфона. Но если тепло становится аномальным и сопровождается выключениями, сбоями или деформацией корпуса, рисковать не стоит. Такое устройство лучше не использовать и показать специалистам.

Напомним, ранее мы писали, что кремний раздувается на 400% во время зарядки, и учёные нашли способ решить эту проблему. Кремниевые аноды способны в разы увеличить ёмкость литий-ионных аккумуляторов, но из-за сильного расширения быстро разрушаются. Исследователи считают, что решить проблему поможет гибкий защитный слой, который будет двигаться вместе с материалом.